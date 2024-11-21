Основные ошибки при мойке авто, которые вредят кузову

Ошибки на мойке, которые обернутся дорогостоящим ремонтом

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При выборе автомойки водители часто больше думают о том, как провести свободное время, чем о качестве мойки. Однако на первый взгляд безобидная процедура может обернуться серьёзными проблемами, которые ухудшат состояние автомобиля.

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Одной из распространённых ошибок является мойка только сильно загрязнённых машин. Существует миф, что толстый слой грязи защищает лакокрасочное покрытие (ЛКП) от абразивных частиц, песка и солей. На самом деле, чем больше грязи на кузове, тем труднее её отмыть. Регулярная мойка, желательно раз в неделю, продлит срок службы ЛКП, а если нет возможности приезжать так часто, стоит попросить работников сначала тщательно смыть грязь перед нанесением пены.

Для быстрого удаления грязи водители иногда подносят распылитель высокого давления слишком близко к кузову, что приводит к частичному повреждению ЛКП. При давлении воды в 140 бар и выше начинается вибрация защитного слоя, что образует микротрещины и ускоряет коррозию.

Важным фактором является и разница температур. Например, лить холодную воду на раскалённый кузов под солнцем опасно — это может привести к микротрещинам в ЛКП, которые с годами начнут пропускать влагу, провоцируя ржавчину. Чтобы этого избежать, кузов следует охладить или использовать для мойки тёплую воду.

Зимой стоит обращать внимание на качественную сушку кузова после мойки. Недосушенные двери, замки, зеркала, дверные ручки могут примёрзнуть, создавая дискомфорт и риск повреждения. Важно проверить, чтобы мойщики тщательно протёрли все уплотнители и другие элементы, которые могут замёрзнуть.

Отдельное внимание — подкапотному пространству. Мойка двигателя самостоятельно может повредить электропроводку, радиатор и свечи зажигания. Для таких работ лучше обратиться к профессионалам.

В конце, рекомендуется выбирать автомойки, где соблюдают все правила и гарантируют качественный результат, даже если это займёт немного больше времени. Спешка здесь может привести к серьёзным и незапланированным затратам.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

