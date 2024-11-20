Действия водителя при проколе шины и отсутствии запаски

Как правильно заменить колесо при проколе на ходу

2:10 Your browser does not support the audio element. Авто

Не каждый автовладелец способен самостоятельно заменить колесо, и не все автомобили оснащены запасным колесом или ремкомплектом. Однако в случае прокола шины на ходу важно действовать быстро и грамотно, чтобы не усугубить ситуацию и избежать ДТП.

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Прежде всего, при проколе колеса водитель теряет частичный контроль над автомобилем, что повышает вероятность попадания в дорожно-транспортное происшествие. В таких ситуациях важно соблюдать спокойствие и подготовиться к замене колеса. Если ближайшая станция техобслуживания далеко, придётся менять колесо самостоятельно.

Если прокол произошёл в тёмное время суток, необходимо включить аварийную сигнализацию и поставить знак аварийной остановки. В пределах населённого пункта знак ставится на 50 метров от автомобиля, на трассе — на 100 метров. В неблагоприятных погодных условиях его размещают близко к машине.

Для замены колеса понадобится домкрат и баллонный ключ. Домкрат используется для подъёма автомобиля, а ключ — для откручивания болтов на колёсах. Перед тем как приступить к работе, важно поставить машину на ручной тормоз и убедиться, что она не будет двигаться.

Болты следует откручивать, пока автомобиль стоит на земле, чтобы не потерять равновесие. После снятия повреждённого колеса необходимо проверить обод и ступицу на наличие коррозии. Если коррозия обнаружена, её нужно удалить щёткой и смазать деталь медной пастой.

При установке запасного колеса важно проверить, чтобы отверстия на диске и ступице совпали. Болты ввинчиваются баллонным ключом по часовой стрелке, затем автомобиль опускается, и болты затягиваются до упора.

После завершения работы следует собрать все инструменты и убрать их вместе с повреждённым колесом в багажник. Главный совет: всегда держите в автомобиле запасное колесо или ремкомплект, чтобы не попасть в затруднительное положение в случае прокола.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.



Колесо́ — движитель, свободно вращающийся или закреплённый на вращающейся оси диск, позволяющий поставленному на него телу катиться, а не скользить.

