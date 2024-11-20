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Автомобили, с которыми владельцы не расстаются 15 лет

Рейтинг автомобилей, которые владельцы не спешат менять
2:53
Авто

Для некоторых автовладельцев смена автомобиля — обычное дело, в то время как для других первая машина становится не просто транспортом, а настоящей любовью, с которой трудно расстаться. Есть и те, кто, купив свою первую машину, эксплуатирует её годами. Это зачастую связано с тем, что эти автомобили отличаются высочайшим качеством и надёжностью, и, как правило, это машины японских производителей.

Рейтинг автомобилей, которые владельцы не спешат менять
Фото: commons.wikimedia.org by Kickaffe (Mario von Berg), CC BY-SA 4.0

Американское издание iSeeCars опубликовало рейтинг автомобилей, владельцы которых не спешат расставаться со своими транспортными средствами, зачастую сохраняя их в руках на протяжении 15 лет и более. В этот список попали в основном автомобили Toyota, Honda и Subaru, которые продемонстрировали впечатляющие результаты в долгосрочной эксплуатации.

В топ-15, составленном аналитиками, первое место занимает внедорожник Toyota Highlander первой генерации, с 18,3 % таких автомобилей, оставшихся у первого владельца. Следом идёт минивэн Toyota Sienna (15,5 %), а третью позицию занимает пикап Toyota Tacoma (14,5 %). В пятёрке лидеров также оказались флагманский пикап Toyota Tundra и кроссовер Subaru Forester.

Точно такие же позиции заняли и другие японские автомобили. Например, паркетник Toyota RAV4 (12,7 %), трёхрядный SUV Honda Pilot (12,6 %) и кроссовер Honda CR-V (12,4 %). В число "долгожителей" также попали гибрид Toyota Prius (11,9 %) и внедорожник Toyota 4Runner (11,8 %). Одним словом, японцы занимают почти все места в этом рейтинге.

Интересно, что среди американских автомобилей первое место занял пикап Chevrolet Colorado с показателем 10,3 %, а среди спортивных машин лидером стал немецкий Audi S4 с результатом 7,9 %. В то время как автомобили Ford и Jeep с этим показателем встречаются реже. Например, у Jeep Cherokee и Grand Cherokee этот показатель составляет всего 3,8 % и 4,5 % соответственно.

Стоит отметить, что хотя большинство владельцев автомобилей японских марок ценят их за надёжность и низкую стоимость обслуживания, статистика показывает, что в США только один из 13 человек владеет своим автомобилем более 15 лет, что составляет лишь 7,7 % от общего числа автовладельцев.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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