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Почему появляются скрипы в автомобиле и как их устранить

Что делать, если ваш автомобиль издает посторонние шумы
1:49
Авто

Скрипы и позвякивания, или так называемые "сверчки", — это знакомая проблема для многих автовладельцев. Даже в новых автомобилях такие звуки могут испортить впечатление от поездки. Эти шумы могут возникать по разным причинам и, в некоторых случаях, сигнализировать о потенциальных проблемах с транспортным средством.

Что делать, если ваш автомобиль издает посторонние шумы
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Главной причиной "сверчков" является состав автомобиля: множество металлических и пластиковых деталей, которые под воздействием вибраций начинают издавать неприятные звуки. Это может происходить даже у новых машин, особенно если они движутся по идеально ровному шоссе. Однако даже в таких случаях, если источник шума понятен, проблему можно легко устранить.

Часто такие шумы возникают из-за недостаточного ухода за автомобилем или ошибок, допущенных во время сборки. Важно понимать, что дешёвые материалы и износ, особенно в автомобилях с пробегом, могут влиять на акустическое восприятие.

Чтобы устранить эти звуки, важно точно выявить источник "сверчков". Это могут быть сиденья, багажник, двери, приборная панель или даже предметы, оставленные в салоне, например, отвёртка в бардачке.

Для устранения неприятных звуков можно использовать различные средства: самоклеящиеся ленты для пластиковых деталей, силиконовую смазку для трущихся элементов, резиновые уплотнители для зазоров. Также в качестве звукоизоляции можно использовать материалы, такие как минеральная вата, пенополиуретан или войлок. Вместо клейкой ленты можно применить систему "Антискрип", которая представляет собой слой пенополиуретана с клеевой основой.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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