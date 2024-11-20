Зимняя эксплуатация автомобилей: ошибки, которые дорого обходятся

Зимой многие автомобилисты совершают ошибки, которые могут существенно снизить срок службы их транспортных средств. Вот пять "лучших" способов, которые могут "убить" ваш автомобиль в холодное время года, если не проявлять должного внимания к уходу за ним.
Перед началом движения автомобилю любого возраста необходимо минимум 2-5 минут прогрева в зависимости от возраста и погодных условий. Это время позволяет двигателю и коробке передач подготовиться к нагрузкам, возникающим при движении. Игнорирование этого шага может привести к преждевременному износу этих важных узлов.
Резкие старты и торможения — это верный способ ускорить износ шин и тормозной системы, а также повысить расход топлива. Если вы хотите, чтобы ваш автомобиль служил долго, старайтесь начинать движение плавно и избегать резких манёвров на высоких оборотах.
Некоторые водители используют стояночный тормоз для входа в повороты или выполнения разворотов. Это может привести к растяжению троса привода и повреждению других частей системы, таких как тормозные суппорты и коробка передач. Стояночный тормоз должен использоваться только по назначению.
Мойка автомобиля зимой требует особой осторожности. Использование сухой тряпки для удаления засохшей грязи может поцарапать кузов, а грязь, оставшаяся на машине, создаёт идеальные условия для развития коррозии. Важно тщательно мыть автомобиль и следить за тем, чтобы соль и реагенты не накопились на кузове и в других частях машины.
Оставить автомобиль зимой под сугробами — это ошибка, которая может привести к поломке множества систем. Электрика, резино-пластиковые и металлические детали выйдут из строя, а коррозия начнёт разрушать внутренние системы, включая двигатель и трансмиссию. Кроме того, в таком случае топливо может утратить свои свойства, что приведёт к неисправностям в топливной системе.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Зима́ — одно из четырёх времён года, между осенью и весной.
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