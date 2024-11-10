Гибридные версии электрических авто начнут выпускать на Урале

Автозавод "Урал" планирует в 2025 году начать выпуск своей первой опытной партии гибридных электрических автомобилей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление генерального директора завода Павла Яковлева на Русском экономическом форуме, который проходит в Челябинске.
Яковлев отметил, что предприятие активно занимается расширением своих производственных мощностей. В этом году начнётся строительство нового литейного завода, а также будет создан новый сборочный корпус. Эти мероприятия позволят увеличить объемы производства и подготовить завод к выпуску инновационных гибридных автомобилей.
Фо́рум — мероприятие, проводимое для обозначения или решения каких-либо в достаточной степени глобальных проблем.
АО «Автомобильный завод „Урал“» — российский производитель грузовых автомобилей. Полное наименование — АО «Автомобильный завод „Урал“». Расположен в городе Миассе Челябинской области.
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