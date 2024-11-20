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Когда боковой порез шины требует замены, а когда ремонта

Как безопасно отремонтировать боковой порез шины
2:03
Авто

Шины — это неотъемлемая часть любого автомобиля, обеспечивающая сцепление с дорогой и безопасность движения. Важно помнить, что они подвергаются большим нагрузкам, включая естественный износ, проколы и порезы.

Как безопасно отремонтировать боковой порез шины
Фото: Wikipedia by Stiopa, CC BY-SA 3.0

Если повреждение касается небольшого дефекта в протекторе, то движение можно продолжить. Однако когда шина получает боковой порез, ситуация становится более сложной. В таких случаях автосервис часто применяет специальную технологию для ремонта, но иногда полная замена шины может обойтись дешевле. Хотя сам ремонт возможен, водителю предстоит заплатить за труд и материалы.

В экстренных случаях повреждённую шину можно временно "заделать" своими силами, но следует избегать чрезмерной нагрузки на покрышку. В дальнейшем шину или, в худшем случае, весь комплект, нужно будет заменить, чтобы вернуться к безопасному использованию автомобиля.

Однако в некоторых случаях ремонт бокового пореза может быть полноценным решением, а не временной мерой. Всё зависит от степени повреждения и состояния самой резины. Для бескамерных колёс важно использовать армированные латки, так как обычная резина не подойдёт.

При ремонте повреждения важно правильно оценить глубину пореза и не забывать об обработке места повреждения как снаружи, так и внутри. Сначала нужно очистить и обезжирить повреждённую область, затем аккуратно обработать края "раны" и заполнить её сырой резиной. Заплатка, которая накладывается сверху, должна быть установлена как холодным, так и горячим способом, в зависимости от технологии.

Если порез глубокий, возможно, потребуется использовать вулканизацию. Но принимать решение о возможности ремонта должен только специалист. Некорректное устранение дефекта может привести к разрыву шины на дороге, что крайне опасно и может стать причиной аварии.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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