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Автомобили Никулина: история первых машин и их судьба

Юрий Никулин и его автомобили: о чём расскажет история первых машин
1:33
Авто

Юрий Никулин, известный советский актёр, был далеко не обычным автолюбителем. Несмотря на свою популярность и статус звезды кино и цирка, ему долгое время не удавалось приобрести личный автомобиль. Всё началось с того, что первый автомобиль Никулин купил у цирка, в котором он работал. Это был универсал ГАЗ-22 "Волга", за который он заплатил 6200 рублей. Интересно, что для того, чтобы стать владельцем машины, актёр прошёл водительские курсы — и, как оказалось, не без трудностей: во время обучения он едва не сбил дворника.

Юрий Никулин и его автомобили: о чём расскажет история первых машин
Фото: flickr.com by Музей техники Вадима Задорожного, CC BY-SA 2.0

Первая "Волга" служила Никулину долгие 13 лет, несмотря на частые поломки. Когда машина вышла из строя, она осталась в семье — сын актёра унаследовал её. Второй автомобиль — белоснежный универсал ГАЗ-24-02, в котором тоже возникли проблемы с техническим состоянием и даже потребовалась замена двигателя. Но, увы, в 1982 году автомобиль был угнан, и найти его не удалось.

Не теряя надежды, Никулин купил подержанный "Жигули" ВАЗ-2102, который стал его верным спутником до 1988 года. Затем, как по традиции, "Жигули" отошли сыну. Последним отечественным автомобилем Никулина был этот "Жигуль", после чего актёр пересел на ярко-зелёный VW Kafer, который ему подарила компания Polar.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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