Быть в ладах с давлением в шинах

В большинстве автомобилей необходимый уровень давления в шинах указан на специальной табличке, которая находится в области водительской двери или на крышке бензобака.
Важно периодически проверять давление, так как оно может изменяться в зависимости от температуры окружающей среды, а также одно из колес может постепенно спускать воздух из-за мелких повреждений.
Неправильное давление, даже если оно нарушено всего в одном колесе, сразу же влияет на расход топлива, снижает срок службы покрышек и ухудшает управляемость автомобиля, что, в свою очередь, негативно сказывается на безопасности как водителя, так и пассажиров.
Поэтому большинство современных представительских седанов и внедорожников оборудованы системами (TPMS), которые обеспечивают постоянный мониторинг давления в шинах.
TPMS (англ tire pressure monitoring system) — система контроля давления и температуры в шинах автомобиля (СКДШ). Система предназначена для информирования водителя о падении давления в шинах.
Ваш кот настойчиво мяукает у двери, но не заходит: возможно, он проверяет ваше внимание или готовится к спринту.