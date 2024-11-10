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Быть в ладах с давлением в шинах

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Авто

В большинстве автомобилей необходимый уровень давления в шинах указан на специальной табличке, которая находится в области водительской двери или на крышке бензобака.

Быть в ладах с давлением в шинах
Фото: wikipediа by CZmarlin — Christopher Ziemnowicz, CC BY-SA 2.5

Важно периодически проверять давление, так как оно может изменяться в зависимости от температуры окружающей среды, а также одно из колес может постепенно спускать воздух из-за мелких повреждений.

Неправильное давление, даже если оно нарушено всего в одном колесе, сразу же влияет на расход топлива, снижает срок службы покрышек и ухудшает управляемость автомобиля, что, в свою очередь, негативно сказывается на безопасности как водителя, так и пассажиров.

Поэтому большинство современных представительских седанов и внедорожников оборудованы системами (TPMS), которые обеспечивают постоянный мониторинг давления в шинах.

Уточнения

TPMS (англ  tire pressure monitoring system) — система контроля давления и температуры в шинах автомобиля (СКДШ). Система предназначена для информирования водителя о падении давления в шинах.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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