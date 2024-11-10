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Альфонс-автомошенник втёрся в доверие на 11 миллионов за 4 авто

1:06
Авто

Телеграм-канал "Mkset.ru (Уфа — Башкирия)" сообщает, что с сентября 2021 года по июнь 2023 года житель Уфы сумел завоевать доверие трёх женщин, уговаривая их оформить автокредиты для приобретения автомобилей и обещая им невероятные доходы от аренды.

Альфонс-автомошенник втёрся в доверие на 11 миллионов за 4 авто
Фото: freepik.com by wirestock

В результате дамы купили "Мерседес", "Киа", "Ниссан" и "БМВ". Но вместо того чтобы получить прибыль, они доверили свои новые автомобили мужчине.

Однако это не всё: жертвы также потеряли свои личные машины, а альфонс воспользовался их добротой, чтобы занять у них деньги.

Особенно циничным стало то, что он выставлял себя благодетелем и обещал помочь одной из женщин, страдающей от рака, в её лечении.

Все автомобили были перепроданы мошенником, который подделал подписи владельцев. Общий ущерб от его действий составил более 11 миллионов рублей. Уголовное дело теперь передано в суд, и его действия будут тщательно расследованы.

Уточнения

"Альфонсами" в русском языке именуют мужчин, живущих на частичном или полном содержании у женщины в обмен на интимные отношения, а также, говоря шире — и на какие-то другие личные услуги.

Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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