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Как защитить тканевую обивку в автомобиле от загрязнений

Как сохранить чистоту тканевой обивки и избежать дорогих чисток
2:01
Авто

Состояние салона автомобиля играет важную роль не только для комфорта водителя и пассажиров, но и для будущей перепродажи. Внешний вид и пробег часто оценивают именно по чистоте сидений и тканевой обивки.

Как сохранить чистоту тканевой обивки и избежать дорогих чисток
Фото: lada.ru by Официальный сайт АО "АвтоВАЗ"

Основной проблемой тканевой обивки является её склонность к быстрому впитыванию влаги и запахов. В отличие от кожи, ткань изнашивается быстрее. Поэтому очень важно оперативно устранять загрязнения. Для этого идеально подходит автомобильный пылесос, впитывающая ветошь и специализированные средства. Если вы уберёте пятно сразу после его появления, то следов не останется.

Выбирая средства для чистки, стоит отдавать предпочтение проверенным брендам бытовой химии. Кроме того, чехлы на сиденья — отличная мера защиты. Но важно помнить, что чехлы должны быть изготовлены из плотных материалов и плотно облегать сиденья. Также не забывайте регулярно очищать чехлы, ведь и они могут загрязняться со временем.

Для поддержания чистоты в салоне стоит проводить "генеральную уборку" несколько раз в год. Уборки делятся на три типа: сезонные — весной и осенью, событийные — после отпусков, и разовые — после перевозки большого багажа. Чтобы не допустить накопления пыли, рекомендуется использовать автомобильный пылесос, а стационарный пылесос на заправке будет идеальным вариантом.

Не забывайте о химчистке, которая должна проводиться хотя бы дважды в год. Процесс может занять до 15 часов, поэтому лучше отложить дальние поездки на это время. После химчистки стоит дать машине постоять несколько часов с открытыми дверями, чтобы она проветрилась.

Наконец, стоит отказаться от привычки есть и курить в автомобиле. Пятна от еды и напитков сложно вывести, а запах табачного дыма пагубно влияет на состояние обивки.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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