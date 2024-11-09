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Утильсбор в России откладывается

0:58
Авто

В России планируют отложить уплату утилизационного сбора для крупных автопроизводителей страны. Министерство промышленности и торговли РФ подготовило проект постановления, согласно которому отсрочка будет действовать до декабря 2025 года, сообщают "Известия".

Утильсбор в России откладывается
Фото: gubernator.tularegion.ru by Пресс-служба губернатора Тульской области, CC BY 4.0

Проект опубликован на портале нормативных правовых актов. Он предусматривает, что уплата сбора за четвертый квартал 2024 года и первые три квартала 2025 года будет перенесена на 15 декабря 2025 года для крупных российских автопроизводителей.

Такую же отсрочку могут получить крупные производители прицепов. Кроме того, проект постановления предлагает уточнить перечень документов, необходимых для уплаты сбора при ввозе автобусов, используемых для регулярных междугородних и международных перевозок.

Уточнения

Утилизационный сбор — платёж за утилизацию товара. Может включаться в стоимость товара, взиматься отдельно при продаже или перед утилизацией.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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