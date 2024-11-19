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Почему турбомоторы стали лучше после модернизации

Как турбомоторы стали выгодным выбором для современных авто
1:54
Авто

При покупке автомобилей на вторичном рынке многие покупатели избегают турбомоторов, предпочитая атмосферные агрегаты. Однако, стоит понимать, что турбированные двигатели обладают значительными преимуществами, такими как большая мощность и лучшая экономичность.

Как турбомоторы стали выгодным выбором для современных авто
Фото: wikipedia by X-Ray91270, PDM

На автомобильном рынке Европы отношения к турбомоторам значительно отличаются. Там, несмотря на первые трудности с такими двигателями, переход на них был плавным, а технологии значительно улучшились. В СССР же о турбомоторах лишь слышали, а вот увидеть их было невозможно, что и породило недоверие.

Однако с развитием технологий, особенно после введения стандартов Евро-5 в 2009 году, ситуация кардинально изменилась. Турбомоторы стали значительно проще в обслуживании, а стандарты Евро-6 вывели их на новый уровень, превзойдя атмосферные двигатели по эффективности.

Практически все современные автомобили оснащаются турбомоторами, и хотя не все модели были удачными, проблемы уже решены. Например, 1.0 EcoBoost от Ford и моторы Volkswagen/Audi 1.4 TSI/TFSI, несмотря на их ранние недостатки, стали гораздо более надёжными после модернизации.

Инженеры провели значительные улучшения в конструкциях этих двигателей, улучшив систему смазки, материалы и многие другие компоненты. Современные турбомоторы способны проехать 250-300 тысяч километров без серьёзных проблем, при условии регулярного обслуживания, включая чистку форсунок.

Турбомоторы становятся всё более престижными, и современные модели, как Renault Arkana с новым турбированным мотором 1.3 TCe, подтверждают этот тренд.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Дви́гатель вну́треннего сгора́ния — разновидность теплового двигателя, в котором топливная смесь сгорает непосредственно в рабочей камере двигателя.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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