Почему турбомоторы стали лучше после модернизации

При покупке автомобилей на вторичном рынке многие покупатели избегают турбомоторов, предпочитая атмосферные агрегаты. Однако, стоит понимать, что турбированные двигатели обладают значительными преимуществами, такими как большая мощность и лучшая экономичность.
На автомобильном рынке Европы отношения к турбомоторам значительно отличаются. Там, несмотря на первые трудности с такими двигателями, переход на них был плавным, а технологии значительно улучшились. В СССР же о турбомоторах лишь слышали, а вот увидеть их было невозможно, что и породило недоверие.
Однако с развитием технологий, особенно после введения стандартов Евро-5 в 2009 году, ситуация кардинально изменилась. Турбомоторы стали значительно проще в обслуживании, а стандарты Евро-6 вывели их на новый уровень, превзойдя атмосферные двигатели по эффективности.
Практически все современные автомобили оснащаются турбомоторами, и хотя не все модели были удачными, проблемы уже решены. Например, 1.0 EcoBoost от Ford и моторы Volkswagen/Audi 1.4 TSI/TFSI, несмотря на их ранние недостатки, стали гораздо более надёжными после модернизации.
Инженеры провели значительные улучшения в конструкциях этих двигателей, улучшив систему смазки, материалы и многие другие компоненты. Современные турбомоторы способны проехать 250-300 тысяч километров без серьёзных проблем, при условии регулярного обслуживания, включая чистку форсунок.
Турбомоторы становятся всё более престижными, и современные модели, как Renault Arkana с новым турбированным мотором 1.3 TCe, подтверждают этот тренд.
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