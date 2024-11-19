Учёные из Петербурга предложили новый способ борьбы с пробками

Учёные из Санкт-Петербургского университета нашли новый способ борьбы с автомобильными пробками. Они предлагают использовать математику для решения этой проблемы, создав так называемый "цифровой двойник" транспортной системы города.
В рамках проекта специалисты планируют разрабатывать математическую модель, которая позволит анализировать состояние дорог, выявлять проблемные участки и более точно определять влияние различных факторов на дорожную ситуацию. Главной задачей станет создание единой навигационной системы для управления транспортными потоками.
Для того чтобы эффективно решить эту задачу, учёные столкнулись с проблемой недостаточной информации о количестве автомобилей, которые проходят через различные участки города в разное время. Для этого в разных точках Санкт-Петербурга планируется установить видеокамеры, с помощью которых будет собираться необходимая информация.
Также новая система окажет помощь в строительстве новых дорог. С помощью математической модели можно заранее оценить, как появление новой трассы повлияет на дорожную ситуацию и поможет ли это справиться с пробками. Полученные данные позволят более точно планировать развитие городской инфраструктуры, повышая её эффективность.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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