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Почему ремкомплект предпочтительнее запасного колеса

Как выбрать между запасным колесом и ремкомплектом для шин
1:27
Авто

Современные автомобили часто оснащаются местом для запасного колеса, но всё больше водителей выбирают альтернативу — ремкомплект для шин. Это решение становится всё более популярным благодаря своей удобности и простоте.

Как выбрать между запасным колесом и ремкомплектом для шин
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Основное преимущество ремкомплекта — лёгкость в использовании. Вместо того чтобы тратить время и усилия на замену колеса, достаточно воспользоваться герметиком и баллончиком со сжатым воздухом, которые входят в набор. Это позволяет быстро и эффективно устранить проблему с пробитым колесом. Такой подход особенно удобен в случае небольших повреждений шины.

К тому же, "запаска" может негативно сказаться на управляемости автомобиля. Дополнительный груз, который она представляет, увеличивает нагрузку на подвеску и тормозную систему, что может стать причиной аварийных ситуаций. В этом смысле ремкомплект оказывается гораздо более безопасным выбором.

Однако стоит помнить, что при серьёзных повреждениях шины, например, при боковом порезе, герметик и сжатый воздух уже не помогут. В таких случаях на помощь придёт только запасное колесо.

Несмотря на это, многие автолюбители всё же отдают предпочтение ремкомплекту. Это экономит место в багажнике, снижает общий вес автомобиля и упрощает обслуживание на дороге.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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