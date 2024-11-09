Тот самый красный автомобиль, на котором разъезжала когда-то знаменитая комическая троица

Многие помнят этот забавный автомобиль из комедии Леонида Гайдая "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика". Именно на этом раритетном авто во время съемок фильма разъезжала комическая троица в составе Юрия Никулина, Георгия Вицина и Евгения Моргунова. Некоторые зрители были уверены, что на экране образец довоенной продукции ГАЗа.
Но как ошибались они! Сей автомобиль Adler Trumpf был детищем немецкого автопрома. В послевоенные годы некоторые немецкие авто в качестве трофея перевозились и на советские просторы.
Adler Trumpf арендовали на время съемок. Кстати, Никулин выкупил его потом.
Разработал когда-то Adler Trumpf Ганс Густав Рёр. Авто было с передними ведущими колесами на независимой подвеске. Простенький, дешевый автомобиль в 30-х прошлого века был популярен в Германии.
Трофе́й - в одном из значений имущество противника, захваченное победителем во время войны: орудия, боеприпасы, танки, самолёты, автомобили, различное военное снаряжение знамёна и т.д.
Автомоби́льная промы́шленность (автопром) — отрасль промышленности, осуществляющая производство безрельсовых транспортных средств (например, автомобилей, мотоциклов и повозок), преимущественно с двигателями внутреннего сгорания (ДВС).
Ваш кот настойчиво мяукает у двери, но не заходит: возможно, он проверяет ваше внимание или готовится к спринту.