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Тот самый красный автомобиль, на котором разъезжала когда-то знаменитая комическая троица

1:01
Авто

Многие помнят этот забавный автомобиль из комедии Леонида Гайдая "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика". Именно на этом раритетном авто во время съемок фильма разъезжала комическая троица в составе Юрия Никулина, Георгия Вицина и Евгения Моргунова. Некоторые зрители были уверены, что на экране образец довоенной продукции ГАЗа. 

Тот самый красный автомобиль, на котором разъезжала когда-то знаменитая комическая троица
Фото: www.drive2.ru is licensed under Free More info

Но как ошибались они! Сей автомобиль Adler Trumpf был детищем немецкого автопрома. В послевоенные годы некоторые немецкие авто в качестве трофея перевозились и на советские просторы.

Adler Trumpf арендовали на время съемок. Кстати, Никулин выкупил его потом.

Разработал когда-то Adler Trumpf Ганс Густав Рёр. Авто было с передними ведущими колесами на независимой подвеске. Простенький, дешевый автомобиль в 30-х прошлого века был популярен в Германии.

 

Уточнения

Трофе́й - в одном из значений имущество противника, захваченное победителем во время войны: орудия, боеприпасы, танки, самолёты, автомобили, различное военное снаряжение знамёна и т.д.
 

Автомоби́льная промы́шленность (автопром) — отрасль промышленности, осуществляющая производство безрельсовых транспортных средств (например, автомобилей, мотоциклов и повозок), преимущественно с двигателями внутреннего сгорания (ДВС).
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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