Немеют руки за рулём — нельзя оставлять без внимания

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При длительном нахождении за рулем может возникать онемение пальцев рук. Это связано с нарушением кровоснабжения в шейном и верхнегрудном отделах позвоночника, откуда берут начало нервы, управляющие руками. Напряжение мышц при вынужденном положении шеи и рук приводит к ухудшению кровотока.

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Простые рекомендации

Остановите автомобиль и выйдите из него.

Похлопайте себя по рукам и плечам.

Выполните следующие упражнения:

Глубоко вдохните, поднимите руки вверх и потянитесь на носочках. На выдохе опустите руки, наклоняясь вперед, опуская голову и грудной отдел позвоночника. Выпрямитесь, медленно поверните голову влево и вправо до предела без болевых ощущений. Медленно поднимите голову вверх, не запрокидывая назад, а затем медленно опустите ее вниз, касаясь подбородком основания шеи. Помассируйте кисти рук.

Эти упражнения улучшают кровоснабжение в проблемных областях. После выполнения упражнений можно продолжать движение.

Если онемение повторяется

Если онемение пальцев рук за рулем повторяется, это может указывать на серьезные проблемы с позвоночником. В таком случае необходимо обратиться к врачу и пройти обследование.

Уточнения

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.



Позвоно́чник (лат. Columna vertebralis) — несущий элемент скелета человека.



