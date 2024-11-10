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Немеют руки за рулём — нельзя оставлять без внимания

1:22
Авто

При длительном нахождении за рулем может возникать онемение пальцев рук. Это связано с нарушением кровоснабжения в шейном и верхнегрудном отделах позвоночника, откуда берут начало нервы, управляющие руками. Напряжение мышц при вынужденном положении шеи и рук приводит к ухудшению кровотока.

Немеют руки за рулём — нельзя оставлять без внимания
Фото: wikimedia.org by BP63Vincent, CC BY-SA 3.0

Простые рекомендации

  • Остановите автомобиль и выйдите из него.
  • Похлопайте себя по рукам и плечам.
  • Выполните следующие упражнения:
  1. Глубоко вдохните, поднимите руки вверх и потянитесь на носочках.
  2. На выдохе опустите руки, наклоняясь вперед, опуская голову и грудной отдел позвоночника.
  3. Выпрямитесь, медленно поверните голову влево и вправо до предела без болевых ощущений.
  4. Медленно поднимите голову вверх, не запрокидывая назад, а затем медленно опустите ее вниз, касаясь подбородком основания шеи.
  5. Помассируйте кисти рук.

Эти упражнения улучшают кровоснабжение в проблемных областях. После выполнения упражнений можно продолжать движение.

Если онемение повторяется

Если онемение пальцев рук за рулем повторяется, это может указывать на серьезные проблемы с позвоночником. В таком случае необходимо обратиться к врачу и пройти обследование.

Уточнения

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.

Позвоно́чник (лат. Columna vertebralis) — несущий элемент скелета человека.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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