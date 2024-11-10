Немеют руки за рулём — нельзя оставлять без внимания

При длительном нахождении за рулем может возникать онемение пальцев рук. Это связано с нарушением кровоснабжения в шейном и верхнегрудном отделах позвоночника, откуда берут начало нервы, управляющие руками. Напряжение мышц при вынужденном положении шеи и рук приводит к ухудшению кровотока.
Простые рекомендации
Эти упражнения улучшают кровоснабжение в проблемных областях. После выполнения упражнений можно продолжать движение.
Если онемение повторяется
Если онемение пальцев рук за рулем повторяется, это может указывать на серьезные проблемы с позвоночником. В таком случае необходимо обратиться к врачу и пройти обследование.
Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.
Позвоно́чник (лат. Columna vertebralis) — несущий элемент скелета человека.
Ваш кот настойчиво мяукает у двери, но не заходит: возможно, он проверяет ваше внимание или готовится к спринту.