Почему поднимать щетки зимой не рекомендуется: мнение автомехаников

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С наступлением холодов многие автовладельцы поднимают дворники на ночь, чтобы избежать примерзания щеток к лобовому стеклу. Однако, как отметил автомеханик, эта мера может привести к проблемам и дорогостоящему ремонту.

Фото: Own work by George Chernilevsky, PDM

Почему поднимать щетки — не лучшая идея?

Автовладельцы стремятся предотвратить примерзание щеток и повреждение резинок при запуске автомобиля. Однако из-за этого натягиваются и ослабляются прижимные пружины стеклоочистителей, что ухудшает контакт дворников со стеклом. В результате они могут изнашиваться быстрее, а механизм — выйти из строя.

Что делать вместо этого?

Для предотвращения примерзания рекомендуется правильно прогревать машину. На автомобилях с подогревом лобового стекла или зоной покоя стеклоочистителей достаточно активировать эту функцию — щетки быстро оттают. Если подогрева нет, можно включить обдув салонного отопителя, направив его на лобовое стекло, что займет немного больше времени, но избавит от необходимости поднимать щетки.

Ошибки при отогреве стекла

Не следует использовать омывающую жидкость для устранения ледяной корки на стекле — это может повредить щетки о ледяные участки. Кроме того, поднятые щетки могут стать легкой добычей для злоумышленников, которые смогут быстро их снять, если дворники оставлены в сервисном режиме.

Уточнения

Стеклоочиститель (простореч. «дворники») — устройство, используемое для удаления капель дождя (влаги) и грязи с ветрового стекла и осветительных приборов (автомобилей, других транспортных средств).



