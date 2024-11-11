Белорусские дилеры снизили цены на Lada Vesta до рекордного минимума

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В октябре 2024 года белорусские автодилеры значительно снизили цены на седаны Lada Vesta, предлагая их по рекордно низкой цене — 42 900 белорусских рублей (около 1 256 000 российских рублей). Для сравнения, в России аналогичная модель стоит 1 525 000 рублей. Речь идет о рестайлинговых версиях 2025 модельного года с 1,6-литровым атмосферным двигателем и 5-ступенчатой механической коробкой передач, оснащенных системой стабилизации.

Фото: Wikipedia by Ilya Plekhanov, CC BY-SA 4.0

Менеджеры белорусских автосалонов отмечают высокий спрос на подешевевшие "Весты", приводящий к образованию очередей. Кроме того, при покупке более дорогих комплектаций клиенты получают в подарок защиту двигателя, фирменные коврики и комплект зимних шин.

Уточнения

LADA Vesta (рус. Лада Веста) — семейство российских автомобилей среднего класса, выпускаемых АвтоВАЗом с 25 сентября 2015 года в кузове седан, и с 2017 года в кузове универсал.

