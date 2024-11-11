Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тина Канделаки высказалась о браке с мужем, который моложе неё на 12 лет: никто не верил
Боррель провел утро в бомбоубежище Киева
Эксперты объяснили, почему Тюмень не сможет мирно жить без диаспор
Актриса Катерина Шпица призналась, что у неё умер ребёнок
Татьяна Буланова раскрыла истинную причину развода со вторым мужем
Алексей Кабанов отказался поздравлять Сати Казанову с рождением дочери из-за старых обид
Кровь в движении: ученые выяснили, как летучие мыши-вампиры получают энергию для охоты
Юрлиц будут штрафовать за утечку персональных данных
Как избежать ошибок при ремонте ванной комнаты

Штрафы только с фотографией: новая инициатива для защиты водителей

1:48
Авто

Сенатор Вадим Деньгин предложил идею: штрафовать водителей за нарушение ПДД только при наличии фотофиксации, подтверждающей их вину. Деньгин отметил, что многие водители из разных регионов России жалуются на штрафы за нарушения, которые не подкреплены фотографиями, особенно в случаях, касающихся парковки. Большинство водителей предпочитают просто оплатить такие "письма счастья", чтобы не терять время на оспаривание.

Штрафы только с фотографией: новая инициатива для защиты водителей
Фото: Wikipedia by Dickelbers, CC BY-SA 3.0

Автоэксперт и глава юридического бюро "Палюлин и партнеры" Антон Палюлин, прокомментировал эту инициативу, отметив, что фотография — лишь инструмент для установления вины. Он подчеркнул, что важно помнить об интересах всех участников дорожного движения, а не только водителей. "Если отсутствие фотографии станет поводом для отмены штрафов, это ограничит других участников дорожного движения в правах на доказательства, нарушая принцип состязательности сторон", — заметил Палюлин. По его мнению, при обвинении водительских правонарушений от госорганов требование фотографии вполне обоснованно, а вот участникам дорожного движения следует позволять использовать любые доказательства, включая свидетельские показания.

В Госдуме также предложили дополнительно информировать водителей о нарушении в момент его совершения с помощью красного сигнала, чтобы автомобилист мог сразу осознать свою вину. Антон Палюлин поддержал эту идею, отметив, что "концепция позитивной мотивации" может повысить ответственность водителей. Однако он указал на необходимость уточнений в законопроекте, поскольку ненавязчивые сигналы могут остаться незамеченными, а яркие могут отвлекать от дороги.

Уточнения

Штраф — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка. 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Как приготовить сочный салат с крабовыми палочками за 10 минут
Еда и рецепты
Как приготовить сочный салат с крабовыми палочками за 10 минут Аудио 
Жители Польши в восточной пограничной зоне могут лишиться земель
Экономика и бизнес
Жители Польши в восточной пограничной зоне могут лишиться земель Аудио 
ГАИ назвала способ избежать лишения прав при обгоне тихохода по встречке
Авто
ГАИ назвала способ избежать лишения прав при обгоне тихохода по встречке Аудио 
Популярное
Пять подержанных авто, от которых стоит отказаться

Эти автомобили заставят вас чаще ездить к мастеру, чем по делам.

Пять подержанных авто, которые станут вечной обузой
Как часто нужно заводить машину во время вынужденного простоя
Как часто нужно заводить машину во время вынужденного простоя
Как узнать, что двигатель автомобиля скоро выйдет из строя
Секреты стильных причесок для зрелых женщин от стилиста
После СВО Россия обязана не повторить главную ошибку прошлого Виктор Пахомов Крах Украины настолько близок, что премьер Польши в панике от того, что не успеет отхватить кусок пирога Любовь Степушова Ходьба стала новым фитнес-трендом Игорь Буккер
Укоренение черенков в картошке: секрет успеха для садоводов
Экономика Финляндии находится в состоянии стагнации после разрыва торговых отношений с Россией
ГАИ назвала способ избежать лишения прав при обгоне тихохода по встречке
ГАИ назвала способ избежать лишения прав при обгоне тихохода по встречке
Последние материалы
Как приготовить перцы с необычной начинкой из брынзы и овощей
Диана Пожарская опубликовала семейные фото с Иваном Янковским и ответила критикам
Крах Украины настолько близок, что премьер Польши в панике от того, что не успеет отхватить кусок пирога
Невролог посоветовал проветривать комнату перед сном для бодрости утром
Филиппа Киркорова потребовали убрать со сцены из-за выступления под фонограмму
Жителей и гостей Москвы призвали не подкармливать лис
Таймыр в Тревоге: Климатические Изменения Перекраивают Миграционные Пути Животных
Секреты использования масел для лица. Скоро вы не узнаете свою кожу
Западные СМИ сообщили, что Украина смирилась с невозможностью вернуть территории
Кто стал лучшим в КХЛ? Лучшие игроки недели
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.