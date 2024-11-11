Штрафы только с фотографией: новая инициатива для защиты водителей

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Сенатор Вадим Деньгин предложил идею: штрафовать водителей за нарушение ПДД только при наличии фотофиксации, подтверждающей их вину. Деньгин отметил, что многие водители из разных регионов России жалуются на штрафы за нарушения, которые не подкреплены фотографиями, особенно в случаях, касающихся парковки. Большинство водителей предпочитают просто оплатить такие "письма счастья", чтобы не терять время на оспаривание.

Фото: Wikipedia by Dickelbers, CC BY-SA 3.0

Автоэксперт и глава юридического бюро "Палюлин и партнеры" Антон Палюлин, прокомментировал эту инициативу, отметив, что фотография — лишь инструмент для установления вины. Он подчеркнул, что важно помнить об интересах всех участников дорожного движения, а не только водителей. "Если отсутствие фотографии станет поводом для отмены штрафов, это ограничит других участников дорожного движения в правах на доказательства, нарушая принцип состязательности сторон", — заметил Палюлин. По его мнению, при обвинении водительских правонарушений от госорганов требование фотографии вполне обоснованно, а вот участникам дорожного движения следует позволять использовать любые доказательства, включая свидетельские показания.

В Госдуме также предложили дополнительно информировать водителей о нарушении в момент его совершения с помощью красного сигнала, чтобы автомобилист мог сразу осознать свою вину. Антон Палюлин поддержал эту идею, отметив, что "концепция позитивной мотивации" может повысить ответственность водителей. Однако он указал на необходимость уточнений в законопроекте, поскольку ненавязчивые сигналы могут остаться незамеченными, а яркие могут отвлекать от дороги.

Уточнения

Штраф — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка.

