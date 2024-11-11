Летние и зимние шины дешевеют, а всесезонные растут в цене: обзор рынка

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В России за последний месяц изменились цены на автомобильные покрышки: зимняя и летняя резина подешевели, а всесезонные шины, напротив, выросли в цене, сообщает маркетинговое агентство "НАПИ".

Фото: wikipediа by Morio, CC BY-SA 3.0

Согласно данным агентства, с сентября по октябрь 2024 года цены на всесезонные шины для легковых автомобилей увеличились на 26,3%. Средняя цена таких покрышек достигла 17,1 тысячи рублей, что почти сравнимо с прошлогодним максимумом в декабре, когда они стоили около 17,6 тысячи рублей. В то же время зимняя резина подешевела на 6,4%, а летняя — на 11,6%. Сейчас средняя цена зимних шин составляет 9,1 тысячи рублей, а летних — 9,4 тысячи рублей.

Уточнения

Покрышка — внешняя часть камерной шины транспортного средства.

