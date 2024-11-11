Зимний чек-лист для машины: основные советы

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Перед наступлением зимы в автомобиле необходимо провести несколько проверок, чтобы избежать неприятностей в холодное время года. Эксперт Михаил Колодочкин дал рекомендации по подготовке автомобиля к зимнему сезону.

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Основные проверки:

Аккумулятор (АКБ)

Обратите внимание на состояние аккумулятора. Если при запуске двигателя стартер вращает коленвал с усилием и в салоне пригасают лампы, это признак разряженного АКБ, который нужно зарядить или заменить. Напряжение на заглушенном авто должно быть не менее 12,6 В.

Моторное масло

В случае использования «летнего» масла (например, 10W-40) его рекомендуется заменить на менее вязкое, с индексом 5 или 0, чтобы облегчить запуск двигателя в холодную погоду.

Термостат и система отопления

Важно следить за тем, насколько быстро прогревается двигатель и как работает вентилятор отопителя на всех режимах. Если термостат завис в промежуточном положении, охлаждающая жидкость будет постоянно проходить через радиатор, не позволяя двигателю прогреться до рабочей температуры.

Уточнения

Моторные масла — масла, применяемые главным образом для охлаждения и снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания.



