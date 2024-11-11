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Как не ошибиться при выборе зимней жидкости для авто

1:05
Авто

Пресс-служба подмосковной ГАИ дала рекомендации, как выбрать качественную незамерзающую жидкость для автомобиля. Большинство зимних омывающих жидкостей для стекол содержит спирт (чаще всего изопропиловый или этиловый), воду, моющие компоненты, ароматизаторы и красители. Изопропиловый спирт, используемый в составе, эффективно работает до -23 °C, но обладает резким запахом. Этиловый спирт не имеет неприятного запаха и сохраняет текучесть при температуре до -80 °C.

Как не ошибиться при выборе зимней жидкости для авто
Фото: Wikipedia by Hamedog, CC BY-SA 3.0

Чтобы не столкнуться с подделкой, сотрудники ГАИ рекомендуют покупать незамерзайку только в специализированных магазинах. Перед покупкой стоит попросить у продавца свидетельство о государственной регистрации и проверить его подлинность в реестре Роспотребнадзора.

Также следует обратить внимание на этикетку: она должна быть наклеена ровно, содержать состав, правила использования, наименование и адрес изготовителя, а также дату выпуска.

Уточнения

Стеклоомыва́ющая жидкость — жидкость, предназначенная для удаления грязи с лобового (реже — ещё и с заднего) стекла автомобиля. Во многих современных автомобилях кроме стёкол омываются также фары. 
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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