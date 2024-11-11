За что можно получить штраф за звуковой сигнал во дворе

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Использование звукового сигнала автомобиля во дворах строго ограничено законодательством. Согласно статье 12.20 КоАП РФ, сигналить в жилых зонах запрещено, за исключением определенных ситуаций. В пункте 19.10 ПДД России разрешено использовать клаксон только в двух случаях:

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Для предупреждения об обгоне — это касается только дорог вне населенных пунктов.

Для предотвращения ДТП — если сигнал помогает избежать аварии.

Таким образом, во дворах сигналить можно только в целях безопасности, например, если водитель видит пешехода или другую машину, которые не заметили его маневр.

Когда запрещено сигналить?

Если нет угрозы ДТП, все остальные случаи использования клаксона считаются необоснованными и незаконными. Это включает звуковые приветствия, попытки поторопить пешеходов или других водителей.

Что грозит за нарушение?

Согласно статье 12.20 КоАП РФ, за необоснованное использование звукового сигнала предусмотрено предупреждение или штраф в размере 500 рублей.

Уточнения

Клаксо́н — устройство для подачи транспортными средствами звуковых сигналов, а также сам такой сигнал. Термин получил распространение по названию фирмы-производителя — «Klaxon Signals Ltd» (от др.-греч. κλάζω — выть, шуметь), выпускавшей их с 1908 года.



