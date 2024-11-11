Полезные беляши: как испечь в духовке и сохранить сочность

Иногда хочется побаловать себя сытными пирожками с мясной начинкой. Самыми популярными являются беляши, но многие отказывают себе в этом удовольствии из-за необходимости жарки на масле. Кулинары предлагают более полезный вариант — запеченные беляши с фаршем на кефирном тесте.

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Для теста вам понадобятся:

200 мл кефира,

2,5 стакана муки,

куриное яйцо,

немного растительного масла,

сода и соль.

Для начинки используйте куриный фарш, лук, соль, перец и зелень.

Пошаговый рецепт:

Приготовьте тесто: смешайте яйцо, соль, кефир, масло, соду и просеянную муку. Накройте тесто и оставьте на полчаса. Начинка: мелко нарежьте лук и зелень, смешайте с фаршем, добавьте соль, перец и 3 столовые ложки воды. Хорошо перемешайте. Формируйте пирожки: разделите тесто на равные части, раскатайте каждую, выложите начинку в середину и соберите края "мешочком". Выпекание: смажьте пирожки яичным желтком и выпекайте 30 минут при 190°C. После выпечки: сбрызните пирожки водой, накройте полотенцем и дайте "настояться" 20 минут.

Запеченные беляши получатся не менее сочными, а главное — полезными.

Уточнения

Беля́ш — традиционное блюдо тюркских народов: татарской, башкирской, калмыцкой, ногайской и казахской кухонь. Широкое распространение беляши получили в СССР в качестве уличной еды в привокзальных буфетах.



