Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Елена Проклова до сих пор хранит тайну старинного русского романса
Как виртуальные рабочие пространства помогают командам работать лучше
Переобувание началось. С сайта Верховной рады исчез законопроект об объявлении на Украине состояния войны
За что можно получить штраф за звуковой сигнал во дворе
Конец близок? Зеленский вынюхивает тему беседы после звонка Трампа Путину
Как ранние организмы выживали в токсичной среде до появления кислородного фотосинтеза
Как защитить вишню от пустоцвета и получить обильный урожай
Как увидеть лучшие места Аргентины за один отпуск
Ленивые голубцы: вкусный и полезный рецепт с булгуром вместо риса

Полезные беляши: как испечь в духовке и сохранить сочность

Авто

Иногда хочется побаловать себя сытными пирожками с мясной начинкой. Самыми популярными являются беляши, но многие отказывают себе в этом удовольствии из-за необходимости жарки на масле. Кулинары предлагают более полезный вариант — запеченные беляши с фаршем на кефирном тесте.

Полезные беляши: как испечь в духовке и сохранить сочность
Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

Для теста вам понадобятся:

  • 200 мл кефира,
  • 2,5 стакана муки,
  • куриное яйцо,
  • немного растительного масла,
  • сода и соль.

Для начинки используйте куриный фарш, лук, соль, перец и зелень.

Пошаговый рецепт:

  1. Приготовьте тесто: смешайте яйцо, соль, кефир, масло, соду и просеянную муку. Накройте тесто и оставьте на полчаса.
  2. Начинка: мелко нарежьте лук и зелень, смешайте с фаршем, добавьте соль, перец и 3 столовые ложки воды. Хорошо перемешайте.
  3. Формируйте пирожки: разделите тесто на равные части, раскатайте каждую, выложите начинку в середину и соберите края "мешочком".
  4. Выпекание: смажьте пирожки яичным желтком и выпекайте 30 минут при 190°C.
  5. После выпечки: сбрызните пирожки водой, накройте полотенцем и дайте "настояться" 20 минут.

Запеченные беляши получатся не менее сочными, а главное — полезными.

Уточнения

Беля́ш — традиционное блюдо тюркских народов: татарской, башкирской, калмыцкой, ногайской и казахской кухонь. Широкое распространение беляши получили в СССР в качестве уличной еды в привокзальных буфетах.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
ГАИ назвала способ избежать лишения прав при обгоне тихохода по встречке
Авто
ГАИ назвала способ избежать лишения прав при обгоне тихохода по встречке Аудио 
Жители Польши в восточной пограничной зоне могут лишиться земель
Экономика и бизнес
Жители Польши в восточной пограничной зоне могут лишиться земель Аудио 
Секреты стильных причесок для зрелых женщин от стилиста
Красота и стиль
Секреты стильных причесок для зрелых женщин от стилиста Аудио 
Популярное
Пять подержанных авто, от которых стоит отказаться

Эти автомобили заставят вас чаще ездить к мастеру, чем по делам.

Пять подержанных авто, которые станут вечной обузой
Три признака беды: когда пора проверить двигатель
Как узнать, что двигатель автомобиля скоро выйдет из строя
Секреты стильных причесок для зрелых женщин от стилиста
Как часто нужно заводить машину во время вынужденного простоя
Сводка с фронта: зачем Трамп звонил Путину, ГУР Украины хотело угнать вертолёт ВКС РФ, а поймали ракеты Дмитрий Плотников Гайана решила выплатить гражданам природную ренту. Почему в России это невозможно? Любовь Степушова Как работал летний лагерь для трудных детей в царской России на Кавказе Сергей Лебедев
Экономика Финляндии находится в состоянии стагнации после разрыва торговых отношений с Россией
Укоренение черенков в картошке: секрет успеха для садоводов
В России создали уникальный бетон со сроком службы 150-200 лет
В России создали уникальный бетон со сроком службы 150-200 лет
Последние материалы
Ленивые голубцы: вкусный и полезный рецепт с булгуром вместо риса
Забудьте о морщинах! Раскрываем секреты вечной молодости
Совестливый человек: Мария Погребняк заступилась за Родригеза, бросившего жену по телефону
Всё, что нужно знать о закрытии старой кредитки
Как апельсин влияет на здоровье мужчин и женщин
Как избавиться от уже появившейся плесени в доме? Даём подробную инструкцию
Сколько людей реально может прокормить планета
От трекера до лакомства: что взять на прогулку с собакой
Авто бизнес-класса: лидеры по доступности в России
Сводка с фронта: зачем Трамп звонил Путину, ГУР Украины хотело угнать вертолёт ВКС РФ, а поймали ракеты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.