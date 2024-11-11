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Зачем вводят напоминания о полисе ОСАГО на Госуслугах

1:22
Авто

На портале "Госуслуги" планируют ввести функцию напоминания об окончании срока действия полиса ОСАГО, что может быть полезным для автомобилистов, сообщил автоэксперт директор департамента обязательных видов страхования "АльфаСтрахование" Роман Лободин. По словам генерального директора Национальной страховой информационной системы (НСИС) Николая Галушина, эта система, которая хранит информацию обо всех полисах автострахования в России, сейчас разрабатывает новую функцию напоминаний по поручению Минцифры РФ. Предполагается, что она начнет работать в следующем году.

Зачем вводят напоминания о полисе ОСАГО на Госуслугах
Фото: freepik.com by xb100, PDM

Сейчас водителей обычно уведомляют о необходимости продления полиса их агенты или страховые компании. Таким образом, большинство автомобилистов знают о сроках действия ОСАГО, и те, кто ездит без страховки, чаще всего делают это осознанно. Галушин также добавил, что возможность принятия электронного полиса ОСАГО сотрудниками ГАИ при проверке на дороге будет полезной.

В пресс-службе компании ВСК поддержали инициативу, отметив, что напоминания могут быть полезны, хотя и не являются остро необходимыми. По данным Российского союза автостраховщиков, около 10% водителей по-прежнему ездят без действующего ОСАГО.

Уточнения

Автострахование — вид страховой защиты, который призван защищать имущественные интересы застрахованных, связанные с затратами на восстановление транспортного средства после аварии, поломки или покупку нового автомобиля после угона или хищения, возмещением ущерба, нанесённого третьим лицам при эксплуатации автомобиля.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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