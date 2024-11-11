Что пугает покупателей автомобилей с пробегом

Покупка автомобиля с пробегом нередко вызывает у покупателей опасения. Согласно опросу, проведенному маркетплейсом FRESH, основные страхи связаны с искаженным пробегом, скрытыми техническими и юридическими проблемами. Как сообщает автоэксперт, среди главных рисков, которые тревожат клиентов сервиса, выделяются несколько ключевых моментов.

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Первым и наиболее частым страхом покупателей является несоответствие заявленного пробега реальному. Скрученный пробег может скрывать значительный износ и возможные проблемы с двигателем или другими важными узлами автомобиля.

Вторым важным риском для покупателей является вероятность покупки автомобиля после серьезного ДТП. Маркетплейс отмечает, что некоторые автомобили, фактически подлежащие утилизации, восстанавливают, зачастую экономя на таких элементах безопасности, как подушки. При этом для обмана системы диагностики могут использоваться специальные "обманки" или просто отключаются контрольные лампы.

Еще одной распространенной проблемой является так называемый "утопленник" — автомобиль, побывавший в воде. Кроме того, клиенты боятся скрытых юридических проблем: перебитых номеров, залогов, судебных споров или долгов предыдущего владельца. Эти факторы могут ограничить владельца в распоряжении автомобилем, несмотря на законный договор купли-продажи.

Уточнения

Доро́жно-тра́нспортное происше́ствие (ДТП) — событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или пострадали люди или повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо причинён иной материальный ущерб.



