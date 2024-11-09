Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Полезные свойства холодца: как любимое блюдо укрепляет здоровье
РФС до конца сезона отстранил судью Безбородова
Евросоюз готовит новый пакет санкций против России
Как сбалансированное питание помогает сбросить вес к праздникам
Вяльбе прокомментировала слова Баха о неизбежности ограничений в адрес РФ
В России создали уникальный бетон со сроком службы 150-200 лет
Пловчиха Ефимова боится стать иноагентом
Почему снегири появляются зимой, а летом исчезают
Журналист из Финляндии покинул жюри премии "Золотой мяч"

Как уберечь свои средства и автомобиль от аферистов

3:58
Авто

С каждым годом количество автомобилей на дорогах увеличивается, и, к сожалению, это создаёт новые возможности для мошенников. Автовладельцы становятся мишенями для различных афер, которые могут серьезно повредить их финансовому состоянию. 

Мошенничество с подложными объявлениями

Одной из самых распространённых схем являются поддельные объявления о продаже автомобилей на интернет-площадках и в социальных сетях. Мошенники создают привлекательные предложения с низкими ценами на автомобили, чтобы привлечь внимание покупателей. Обычно такие объявления содержат красивые фотографии и скидки, которые кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой.

Как избежать обмана:

  • Проверяйте репутацию продавца. Ищите отзывы о нем на специализированных форумах и площадках.
  • Запрашивайте VIN-код автомобиля и проверяйте его историю через специальные сервисы.
  • Не переводите деньги, не увидев автомобиль и не проведя тест-драйв.

Операции с кредитами и лизингом

Другой популярной схемой мошенничества является обман при оформлении кредитов или лизинга на автомобиль. Мошенники могут предложить "выгодные условия" по кредитам без проверок кредитной истории или какие-либо скрытые условия, которые в конечном итоге приводят к значительным финансовым потерям для автовладельца.

Как избежать обмана:

  • Внимательно читайте все условия кредитного договора перед подписанием.
  • Обращайтесь только в лицензированные финансовые учреждения.
  • Сравнивайте предложения различных банков и лизинговых компаний.

Мошенничество с подделкой документов

Афера с подделкой документов — ещё один способ обмануть автовладельца. Мошенники могут предложить "услуги" по оформлению документов на машину, предлагая при этом подделанные свидетельства о регистрации, страховки и т.д. Это может привести к юридическим осложнениям и большим штрафам.

Как избежать обмана:

  • Пользуйтесь услугами только проверенных агентств и компаний.

  • Всегда проверяйте подлинность документов в официальных государственных органах.
  • Изучайте правила оформления и регистрации автомобилей.

Мошенничество с автострахованием

Кроме того, мошенники часто используются для обмана автовладельцев в сфере автострахования. Они могут предложить поддельные страховки или предложить "дополнительные услуги", которые на самом деле не имеют никакой ценности. Это может привести к тому, что автовладелец останется без страховки в случае аварии.

Как избежать обмана:

  • Используйте только лицензированные страховые компании.
  • Никогда не платите деньги заранее, пока не получите полис.
  • Внимательно проверяйте условия вашей страховки и дополнительные услуги.

Интернет-аферы

С увеличением числа онлайн-сервисов, мошенники начали использовать интернет для совершения различных афер. Это включает в себя создание фальшивых сайтов, предлагающих клубы автовладельцев, информацию о скидках и акциях, которые на самом деле не существуют.

Как избежать обмана:

  • Оставайтесь на официальных сайтах компаний и организаций.
  • Не переходите по подозрительным ссылкам и не вводите свои данные на незнакомых ресурсах.
  • Проверяйте сайт на наличие защищенного соединения (начинается с "https://").

Автовладельцы должны быть внимательными и осторожными, чтобы не стать жертвами мошенников. Знание наиболее распространенных схем обмана и следование простым рекомендациям могут помочь защитить свои средства и сохранить спокойствие. Всегда доверяйте своей интуиции и не сомневайтесь в обращении к специалистам, если предложение кажется вам подозрительным. Безопасность – прежде всего!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Дорога в Атлантиду: глубоководное открытие, удивившее ученых
Наука и техника
Дорога в Атлантиду: глубоководное открытие, удивившее ученых Аудио 
Делаем кожу лица молодой и без морщин при помощи средства, которое есть у каждого в доме
Красота и стиль
Делаем кожу лица молодой и без морщин при помощи средства, которое есть у каждого в доме
Какие зимние яблоки самые сладкие: топ-5 сортов для вашего сада
Садоводство, цветоводство
Какие зимние яблоки самые сладкие: топ-5 сортов для вашего сада Аудио 
Популярное
Причины, почему коты требуют открыть дверь

Ваш кот настойчиво мяукает у двери, но не заходит: возможно, он проверяет ваше внимание или готовится к спринту.

Тайные причины кошачьих капризов у двери
Простые шаги ухода за туей для красивой хвои весь сезон
Простые шаги ухода за туей для красивой хвои весь сезон
Как несвоевременная замена свечей влияет на клапаны двигателя
Как приготовить сочный салат с крабовыми палочками за 10 минут
ТОС-1А "Солнцепёк". Ураганная огненная мощь на поле боя Дмитрий Плотников Гайана решила выплатить гражданам природную ренту. Почему в России это невозможно? Любовь Степушова Как работал летний лагерь для трудных детей в царской России на Кавказе Сергей Лебедев
В Нижегородской области за одну ночь образовалось около 20 озёр
Гости точно обзавидуются такому интерьеру! Как выбрать идеальные шторы для гостиной
Сводка с фронта: обмен погибших 37 на 563 — показали реальные пропорции потерь, Зеленского хотят убить
Сводка с фронта: обмен погибших 37 на 563 — показали реальные пропорции потерь, Зеленского хотят убить
Последние материалы
Стас Пьеха заявил, что впал в наркотическую зависимость из-за давления звёздной семьи
9 ноября: "Пивной" путч, Берлинская стена и опальный маршал
Как уберечь свои средства и автомобиль от аферистов
10 ноября: День сотрудника ОВД РФ, Параскева не в пятницу и взрыв на Котляковском кладбище
Как приготовить домашний фарш без мясорубки — два простых способа
Как привычка экономить на топливе может обернуться поломкой двигателя
В России обсуждают объединение трёх нефтяных гигантов
Подготовка растений к зиме с помощью влагозарядного полива
Искусственный интеллект, воздушное такси и безбарьерный туризм — чем ещё удивит Рас-Эль-Хайма
Идеальное картофельное пюре: простой рецепт на каждый день
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.