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3 ошибки, которые сокращают срок службы дверей вашего автомобиля

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Авто

Первая распространённая ошибка — это резкое хлопанье дверями, особенно характерное для тех, кто недавно пересел с отечественных автомобилей на иномарки. Такая привычка свойственна как водителям, так и пассажирам, и приводит к быстрому износу замков.

3 ошибки, которые сокращают срок службы дверей вашего автомобиля
Фото: freepik.com by senivpetro, PDM

На втором месте — опора на дверь при входе или выходе из машины. Даже если человек весит немного, постоянное давление на дверь может привести к провисанию петель.

Некоторые водители также любят облокачиваться на верхнюю часть открытой двери, когда общаются на парковке. Такая привычка тоже не лучшим образом влияет на состояние петель.

Третья ошибка — резкое распахивание дверей до упора. Это повреждает ограничитель и ускоряет износ петель, особенно если действие происходит в ветреную погоду. Рекомендуется открывать дверь только настолько, чтобы удобно войти или выйти из машины.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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