Почему китайские авто могут вызвать трудности с подбором шин

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Владельцы китайских автомобилей могут столкнуться с трудностями при подборе покрышек, поскольку размеры шин на таких авто часто отличаются от стандартов, популярных в России. Об этом сообщает автоэксперт и блогер Евгений Соловьев.

Фото: freepik.com by Dragana_Gordic, PDM

По данным аналитического агентства "Автостат", около трети китайских легковых автомобилей, зарегистрированных в РФ, оснащены шинами диаметром R18, а ещё чуть более 20% — R17. В то время как в России более распространены покрышки типоразмеров R15 и R16. Это отличие вызывает вопрос: не создаст ли оно проблем для водителей?

Евгений Соловьев считает, что большинству автомобилистов, чьи бюджетные авто оснащены стандартными размерами покрышек, это не грозит. Проблемы, если и возникают, связаны не с диаметром дисков, а с нестандартными размерами самой резины на китайских авто.

Китайским шинам предъявляет больше претензий доцент кафедры информатики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев. Он указывает, что различие в подходе к производству шин связано с климатическими особенностями. Китайские шины из более мягкой резины быстрее изнашиваются, шумят на высоких скоростях, плохо держат дорогу на льду и в дождь.

Тимофеев добавляет, что китайские шины часто имеют низкопрофильную конструкцию при большом диаметре, что увеличивает вибрации и усложняет балансировку. Срок службы протектора у них небольшой, после износа возникает риск смещения сход-развала и износа ходовой части. Кроме того, шины могут совпадать по ширине протектора, но различаться по форме боковин и рекомендованной ширине обода.

Уточнения

Автомобильная шина — один из наиболее важных элементов колеса, представляющий собой упругую резино-металло-тканевую оболочку, установленную на обод диска.



