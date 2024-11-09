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5 советов по выбору дворников, которые прослужат в любую погоду

2:02
Авто

С наступлением осени и ухудшением погодных условий важно позаботиться о состоянии стеклоочистителей. Дождь и мокрый снег создают дополнительную нагрузку на дворники, и часто они перестают справляться с эффективной очисткой стекла. Чтобы сохранить безопасность на дороге, следует своевременно проверять их состояние и, при необходимости, заменять.

5 советов по выбору дворников, которые прослужат в любую погоду
Фото: unsplash.com by Ezra Jeffrey, PDM

Определить, что стеклоочистители нуждаются в замене, можно по нескольким признакам. Если за 2-3 взмаха дворники не очищают стекло полностью, оставляют полосы или разводы, издают скрип при работе или имеют неровности и заусенцы на резинке, — это верный сигнал, что пора сменить щетки.

Как выбрать новые стеклоочистители

При выборе новых дворников учитывайте несколько важных факторов. Начните с подбора подходящих моделей, ориентируясь на марку и модель автомобиля. Многие производители предлагают универсальные крепления, что упрощает выбор.

Подходящая длина дворников критически важна для качественной очистки. Измерьте текущие щетки: слишком длинные могут задевать кузов, а слишком короткие — оставлять грязные участки на краях стекла.

На рынке представлены три типа щеток:

  • Каркасные — подходят для большинства автомобилей.
  • Бескаркасные — обеспечивают лучшее прилегание к стеклу и выглядят более современно.
  • Гибридные — сочетают преимущества каркасных и бескаркасных моделей.

Качественные щетки не могут быть слишком дешевыми, поэтому разумнее всего выбирать их в среднем ценовом сегменте. Для лучшей эффективности можно приобрести отдельные комплекты зимних и летних дворников.

Дополнительно щетки с графитовым покрытием обеспечат плавное скольжение и будут служить дольше. Эксперты советуют не вырабатывать щетки до предела: это расходный материал, и при первых признаках износа их стоит заменить.

Уточнения

Стеклоочиститель (простореч. "дворники") — устройство, используемое для удаления капель дождя (влаги) и грязи с ветрового стекла и осветительных приборов (автомобилей, других транспортных средств).

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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