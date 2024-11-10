Ошибки при выборе щетки для снега: на что обратить внимание водителям

1:57 Your browser does not support the audio element. Авто

Эксперт Михаил Колодочкин дал рекомендации водителям, как выбрать подходящую щетку для очистки автомобиля от снега.

Фото: Own work by George Chernilevsky, PDM

При покупке щетки не стоит брать первую попавшуюся модель — правильный выбор поможет избежать неудобств. Важно избегать щеток из дешевого пластика, так как он плохо переносит удары, ультрафиолет и низкие температуры, что особенно критично зимой. Щетки с поликарбонатной рукояткой, наоборот, хорошо выдерживают морозы, несмотря на внешнюю хрупкость.

Жесткая щетина предпочтительнее, чем мягкая, поскольку она эффективно очищает плотный снег с поверхности автомобиля, не повреждая покрытие. Мягкая щетина, напротив, быстро забивается, становится тяжелой, а при попадании в теплый салон или багажник оттаивает, затем замерзает и превращается в жесткий комок.

Телескопические ручки полезны для владельцев высоких автомобилей, которым нужно дотянуться до крыши. Если же щетка нужна только для очистки капота и крыши седана, лучше выбрать короткую модель — удлиненные щетки неудобны на тесной парковке, где можно задеть соседние машины.

Рукоятка щетки не обязательно должна быть покрыта мягкими материалами вроде пенорезины. В мороз руки всё равно будут в перчатках, а пенорезина со временем может начать прокручиваться, что сделает щетку неудобной в использовании.

Также следует избегать щеток со встроенным скребком. Такой скребок мешает чистке в труднодоступных местах, например, возле зеркал и стеклоочистителей, и может зацепиться за одежду. Лучше приобрести отдельный скребок с прочной рукояткой.

Для удобного хранения щетки в машине полезно использовать герметичный чехол, чтобы защитить салон или багажник от снега и влаги.