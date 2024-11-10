Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Здоровое питание обязательно должно быть трёхразовым или можно есть два раза в день?
Как успокоить кошку ночью: 4 простых совета для спокойного сна
Жена рэпера Басты резко ответила хейтерам в ответ на намёки о неверности мужа
Опасные зоны космоса: массивные звезды мешают формированию планет
Как правильно подготовить виноград к зиме? Гарантия богатого урожая
Способы удаления грибка и плесени в квартире
От успокоения воспаления до осветления цвета лица. Всё это возможно при помощи домашней маски
Эксперт Рудько поделился прогнозами на декабрьские ценники красной икры
Как выбрать лучшие сорта лука для огорода

Ошибки при выборе щетки для снега: на что обратить внимание водителям

1:57
Авто

Эксперт Михаил Колодочкин дал рекомендации водителям, как выбрать подходящую щетку для очистки автомобиля от снега.

Ошибки при выборе щетки для снега: на что обратить внимание водителям
Фото: Own work by George Chernilevsky, PDM

При покупке щетки не стоит брать первую попавшуюся модель — правильный выбор поможет избежать неудобств. Важно избегать щеток из дешевого пластика, так как он плохо переносит удары, ультрафиолет и низкие температуры, что особенно критично зимой. Щетки с поликарбонатной рукояткой, наоборот, хорошо выдерживают морозы, несмотря на внешнюю хрупкость.

Жесткая щетина предпочтительнее, чем мягкая, поскольку она эффективно очищает плотный снег с поверхности автомобиля, не повреждая покрытие. Мягкая щетина, напротив, быстро забивается, становится тяжелой, а при попадании в теплый салон или багажник оттаивает, затем замерзает и превращается в жесткий комок.

Телескопические ручки полезны для владельцев высоких автомобилей, которым нужно дотянуться до крыши. Если же щетка нужна только для очистки капота и крыши седана, лучше выбрать короткую модель — удлиненные щетки неудобны на тесной парковке, где можно задеть соседние машины.

Рукоятка щетки не обязательно должна быть покрыта мягкими материалами вроде пенорезины. В мороз руки всё равно будут в перчатках, а пенорезина со временем может начать прокручиваться, что сделает щетку неудобной в использовании.

Также следует избегать щеток со встроенным скребком. Такой скребок мешает чистке в труднодоступных местах, например, возле зеркал и стеклоочистителей, и может зацепиться за одежду. Лучше приобрести отдельный скребок с прочной рукояткой.

Для удобного хранения щетки в машине полезно использовать герметичный чехол, чтобы защитить салон или багажник от снега и влаги.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Почему крот выбрал именно ваш участок? Разбираемся в причинах визита этого "земляного гостя"
Садоводство, цветоводство
Почему крот выбрал именно ваш участок? Разбираемся в причинах визита этого "земляного гостя" Аудио 
В Нижегородской области за одну ночь образовалось около 20 озёр
Наука и техника
В Нижегородской области за одну ночь образовалось около 20 озёр Аудио 
Ветеринар объяснил, сколько раз в день следует кормить кота
Домашние животные
Ветеринар объяснил, сколько раз в день следует кормить кота Аудио 
Популярное
Причины, почему коты требуют открыть дверь

Ваш кот настойчиво мяукает у двери, но не заходит: возможно, он проверяет ваше внимание или готовится к спринту.

Тайные причины кошачьих капризов у двери
В Нижегородской области за одну ночь образовалось около 20 озёр
В Нижегородской области за одну ночь образовалось около 20 озёр
Простые шаги ухода за туей для красивой хвои весь сезон
Как несвоевременная замена свечей влияет на клапаны двигателя
Кто очарован новым президентом США. Верить мирным лозунгам Трампа — нелепо и опасно Дмитрий Плотников Гайана решила выплатить гражданам природную ренту. Почему в России это невозможно? Любовь Степушова Как работал летний лагерь для трудных детей в царской России на Кавказе Сергей Лебедев
Как приготовить сочный салат с крабовыми палочками за 10 минут
Сочные куриные котлеты за 20 минут: рецепт, который вам понравится
Как кошки предупреждают о скрытых проблемах в доме, важные сигналы
Как кошки предупреждают о скрытых проблемах в доме, важные сигналы
Последние материалы
Как выбрать спортивное снаряжение, которое сделает тренировки более эффективными и комфортными
Чем заменить яйца в котлетах: удивительные альтернативы
Диетолог рассказала, действительно ли всем так вредно пропускать завтрак
Ледник Судного дня: ускоренное таяние Туэйтса угрожает глобальными наводнениями
Ефима Шифрина поразило дерзкое устройство общественного туалета
Глубина посадки луковичных цветов. Берём на заметку
Укоренение черенков в картошке: секрет успеха для садоводов
Лучшие морозостойкие сорта абрикоса для средней полосы России
Основные правила использования системы теплый пол для максимальной экономии
Как выбрать йога-мат, который поможет вам достичь максимума от практики
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.