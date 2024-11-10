Почему Haval M6 начнут собирать в России и что это значит для рынка

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По данным автоэксперта, в феврале 2025 года в России начнётся крупноузловая сборка (так называемая "отвёрточная") модели Haval M6. Производство будет запущено на бывшем заводе Peugeot-Citroen, который сейчас называется "Автомобильные технологии" и расположен в Калуге.

Фото: wikimedia by Jengtingchen, CC BY-SA 4.0

Haval M6 не является особо популярным в Китае, но в России эта модель пользуется спросом благодаря относительно доступной цене. Для её удержания было решено локализовать сборку, что позволит снизить затраты. По данным Drom, сборку кроссовера планируют организовать на калужском заводе, так как на собственных мощностях Great Wall в Тульской области уже нет свободного производственного пространства: там недавно запустили производство кроссовера Haval H3.

Haval M6 занимает второе место по доступности среди моделей марки на российском рынке, уступая лишь модели Jolion. Кроссовер длиной 4664 мм и колёсной базой 2680 мм оснащён 1,5-литровым двигателем мощностью 143 л. с. Стоимость модели с механической коробкой передач составляет 2 179 000 рублей, а с роботизированной коробкой передач — 2 299 000 рублей.

Ранее также поступала информация, что ещё один российский регион готовится к запуску сборки китайских автомобилей.

Уточнения

Haval — китайский автомобильный бренд, основан в 2013 году, подразделение компании Great Wall Motors по производству кроссоверов и внедорожников.



