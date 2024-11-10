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Комплектации Lada Largus и Niva сняты с производства: готовится обновление

1:04
Авто

В результате мониторинга цен и комплектаций автомобилей Lada, сайт Лада. Онлайн обнаружил, что некоторые версии моделей больше не производятся.

Комплектации Lada Largus и Niva сняты с производства: готовится обновление
Фото: Wikipedia by Kirill Borisenko, CC BY-SA 4.0

Согласно данным издания, статус "не производится" присвоен ряду моделей и комплектаций, среди которых:

  • Lada Largus в исполнении Classic Plus с двигателем 1.6 л (90 л. с.), 5-ступенчатая механическая коробка;
  • Lada Niva Travel в комплектациях Comfort Off-road'24, Luxe'24 и KHL'24;
  • Lada Niva Legend во всех версиях.

На запрос портала Лада. Онлайн пресс-служба "АвтоВАЗа" пояснила, что для моделей Niva и Largus планируется обновление комплектаций. Однако, какие именно изменения будут внесены, автопроизводитель пока не раскрыл.

Ранее сообщалось, что "АвтоВАЗ" также приостановил производство двух комплектаций седана Lada Vesta 1.8 с вариатором.

Уточнения

LADA («Ла́да») — советская и российская марка автомобилей, производимых АО «АвтоВАЗ». Ранее использовалась только для автомобилей, поставлявшихся на экспорт, а для внутреннего рынка автомобили производились под маркой «Жигули».
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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