Комплектации Lada Largus и Niva сняты с производства: готовится обновление

В результате мониторинга цен и комплектаций автомобилей Lada, сайт Лада. Онлайн обнаружил, что некоторые версии моделей больше не производятся.
Согласно данным издания, статус "не производится" присвоен ряду моделей и комплектаций, среди которых:
На запрос портала Лада. Онлайн пресс-служба "АвтоВАЗа" пояснила, что для моделей Niva и Largus планируется обновление комплектаций. Однако, какие именно изменения будут внесены, автопроизводитель пока не раскрыл.
Ранее сообщалось, что "АвтоВАЗ" также приостановил производство двух комплектаций седана Lada Vesta 1.8 с вариатором.
LADA («Ла́да») — советская и российская марка автомобилей, производимых АО «АвтоВАЗ». Ранее использовалась только для автомобилей, поставлявшихся на экспорт, а для внутреннего рынка автомобили производились под маркой «Жигули».
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