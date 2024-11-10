Велосипед на багажнике: когда неправильная перевозка грозит штрафом и лишением прав

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В последние годы многие россияне стали больше заботиться о своём здоровье и всё чаще используют велосипеды для поддержания физической формы. Однако при перевозке велосипеда можно не только получить крупный штраф, но и лишиться водительских прав. Представитель ГАИ рассказал журналистам, в каких случаях это может произойти.

Фото: Wikipedia by Roger Tutusaus, CC BY-SA 2.0

Согласно правилам, вступившим в силу в прошлом году, внесение изменений в конструкцию транспортного средства без соответствующего разрешения запрещено. Это касается и установки верхних багажников для перевозки велосипедов. Если такой багажник не предусмотрен конструкцией автомобиля, владелец может получить штраф в размере 500 рублей и предписание немедленно убрать велосипед с крыши.

В некоторых случаях неправильная перевозка велосипеда может привести к лишению водительских прав. Например, на некоторых автомобилях крепления для перевозки велосипеда сзади не предусматривают место для номерного знака, и велосипед может закрывать его. Также распространена практика перевозки велосипеда в багажнике с открытой крышкой, что также скрывает государственный номерной знак. Если сотрудник полиции остановит автомобиль с закрытым номером, водитель может получить протокол по статье 12.2.2 КоАП РФ, за управление транспортным средством без госзнака, что грозит лишением прав.

Уточнения

Велосипе́д — колёсное транспортное средство (или спортивный снаряд), приводимое в движение мускульной силой человека через ножные педали или (крайне редко) через ручные рычаги.



