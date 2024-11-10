Автоимпорт в России бьет рекорды: что повлияло на рост поставок

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В октябре этого года в Россию было импортировано 112 тыс. новых легковых автомобилей, сообщает "Автостат".

Фото: freepik.com is licensed under public domain

С мая 2024 года объёмы импорта автомобилей в страну росли из месяца в месяц. С августа показатели стали ставить новые рекорды не только за текущий год, но и за последние 12 лет. До этого пиковым был август 2012 года, когда было ввезено около 120 тыс. машин.

Основной фактор, повлиявший на рост импорта, — повышение утилизационного сбора, вступившее в силу 1 октября, но анонсированное летом. В результате в августе было ввезено 89 тыс. новых автомобилей, в сентябре — 104,2 тыс., а в октябре — 112 тыс.

Самым популярным новым автомобилем в середине осени стал кроссовер Geely Monjaro. За ним следуют модели Chery — Tiggo 4 PRO и Tiggo 7 PRO Max, а также кроссоверы Haval M6 и GAC GS3, замыкающие пятёрку лидеров.

Всего за 10 месяцев 2024 года в Россию было завезено 795 тыс. новых легковых автомобилей, что на 45,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Что касается подержанных автомобилей, то в октябре было импортировано 38,6 тыс. таких машин, что на 10% меньше по сравнению с июлем (42,7 тыс. единиц). Максимальный объём импорта подержанных авто за последние три года пришёлся на июль прошлого года, когда было ввезено более 50 тыс. машин.

Наибольшую долю среди подержанных авто, ввозимых в Россию, составляют машины из Японии. В октябре в пятёрку лидеров среди таких автомобилей вошли Honda Freed, Honda Fit, Toyota Corolla, Nissan Note и Honda Stepwgn.

Аналитики также сообщили, что с января по октябрь 2024 года в Россию было ввезено 332,7 тыс. подержанных автомобилей, что на 2,9% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Уточнения

Импорт — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.



