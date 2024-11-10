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Этиловый, изопропиловый или метиловый спирт: что лучше для зимней омывайки

2:03
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С наступлением холодов перед водителями встаёт вопрос выбора зимней омывающей жидкости. Директор по сервису компании "Рольф" Юлия Трушкова, рассказала о плюсах и минусах различных составов омываек.

Этиловый, изопропиловый или метиловый спирт: что лучше для зимней омывайки
Фото: Wikipedia by Hamedog, CC BY-SA 3.0

Для защиты от замерзания в составе зимних омывающих жидкостей присутствует спирт. В производстве используют три типа спиртов: этиловый, изопропиловый и метиловый, каждый из которых имеет свои особенности.

Этиловый спирт

Плюсы: Хорошо очищает, мало токсичен, имеет слабый запах, безопасен при попадании на кожу.

Минусы: Высокая стоимость из-за акциза и дефицитность на рынке.

Изопропиловый спирт

Плюсы: Доступная цена, широкая распространённость, средний уровень токсичности, безопасен для кожи.

Минусы: Резкий запах, возможны головная боль и слезоточивость при высокой концентрации, низкие очищающие свойства.

Метиловый спирт

Плюсы: Низкая цена, отсутствие сильного запаха, хорошо растворяется в воде и эффективно очищает.

Минусы: Высокая токсичность, канцерогенные свойства, накапливается в организме, опасен при контакте с кожей.

Эксперты предостерегают от использования продукции, не предназначенной для официальной продажи, чтобы не подвергать здоровье опасности.

Также стоит учитывать следующее: если в бачке осталась летняя жидкость, а на улице уже мороз, её нужно аккуратно расходовать через омыватель, делая паузы каждые 40 секунд, чтобы не перегреть моторчик. При сильных заморозках можно отогнать машину в тёплый паркинг или воспользоваться подачей тёплой воды на мойках самообслуживания, направляя воду на кузов рядом с бачком, чтобы избежать контакта с электрическими блоками.

Самый надёжный подход — использовать зимнюю жидкость круглый год, чтобы избежать неприятных ситуаций в холодное время.

Уточнения

Стеклоомыва́ющая жидкость — жидкость, предназначенная для удаления грязи с лобового (реже — ещё и с заднего) стекла автомобиля. Во многих современных автомобилях кроме стёкол омываются также фары. 
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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