Этиловый, изопропиловый или метиловый спирт: что лучше для зимней омывайки

С наступлением холодов перед водителями встаёт вопрос выбора зимней омывающей жидкости. Директор по сервису компании "Рольф" Юлия Трушкова, рассказала о плюсах и минусах различных составов омываек.
Для защиты от замерзания в составе зимних омывающих жидкостей присутствует спирт. В производстве используют три типа спиртов: этиловый, изопропиловый и метиловый, каждый из которых имеет свои особенности.
Плюсы: Хорошо очищает, мало токсичен, имеет слабый запах, безопасен при попадании на кожу.
Минусы: Высокая стоимость из-за акциза и дефицитность на рынке.
Плюсы: Доступная цена, широкая распространённость, средний уровень токсичности, безопасен для кожи.
Минусы: Резкий запах, возможны головная боль и слезоточивость при высокой концентрации, низкие очищающие свойства.
Плюсы: Низкая цена, отсутствие сильного запаха, хорошо растворяется в воде и эффективно очищает.
Минусы: Высокая токсичность, канцерогенные свойства, накапливается в организме, опасен при контакте с кожей.
Эксперты предостерегают от использования продукции, не предназначенной для официальной продажи, чтобы не подвергать здоровье опасности.
Также стоит учитывать следующее: если в бачке осталась летняя жидкость, а на улице уже мороз, её нужно аккуратно расходовать через омыватель, делая паузы каждые 40 секунд, чтобы не перегреть моторчик. При сильных заморозках можно отогнать машину в тёплый паркинг или воспользоваться подачей тёплой воды на мойках самообслуживания, направляя воду на кузов рядом с бачком, чтобы избежать контакта с электрическими блоками.
Самый надёжный подход — использовать зимнюю жидкость круглый год, чтобы избежать неприятных ситуаций в холодное время.
Стеклоомыва́ющая жидкость — жидкость, предназначенная для удаления грязи с лобового (реже — ещё и с заднего) стекла автомобиля. Во многих современных автомобилях кроме стёкол омываются также фары.
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