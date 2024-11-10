Почему важно подождать с обогревом салона зимой: рекомендации эксперта

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С наступлением холодов многие водители задумываются: можно ли включить обогрев салона сразу после запуска двигателя, или лучше дождаться, пока мотор немного прогреется? Этот вопрос касается не только комфорта, но и может повлиять на долговечность двигателя внутреннего сгорания. Мы обратились к механику, чтобы разобраться в этом.

Фото: wikipediа by The Car Spy, CC BY 2.0

Принцип работы автомобильного обогревателя (печки) заключается в том, что он использует тепло от двигателя, передаваемое охлаждающей жидкости, циркулирующей по системе. Эта жидкость нагревает радиатор печки, рядом с которым работает вентилятор. Пока двигатель холодный, температура охлаждающей жидкости недостаточна для обогрева, и включение печки сразу после запуска не даст желаемого тепла в салоне.

Многие ошибочно полагают, что включение печки сразу не повлияет на прогрев машины. Но на деле это может замедлить процесс: тепло будет отводиться от двигателя, что продлит его прогрев и повысит нагрузку на систему. Как результат, двигатель дольше работает на "холодную", что может сократить его ресурс, а салон нагревается медленнее.

Оптимальный совет специалиста — включать печку после того, как двигатель прогреется до температуры 40-50 градусов. На это обычно уходит 3-5 минут, в зависимости от погоды. Такой подход помогает двигателю быстрее выйти на рабочую температуру, что положительно сказывается на его ресурсе и снижает расход топлива. При этом специалист рекомендует постепенно увеличивать обороты вентилятора и температуру воздуха по мере прогрева двигателя. Резкий поток горячего воздуха на холодное лобовое стекло может спровоцировать трещины.

Некоторые автомобили, особенно дизельные, оборудованы дополнительными электрическими обогревателями, которые помогают нагревать салон, пока антифриз не выйдет на рабочий температурный режим. Но в этой статье мы рассматриваем системы, где обогрев салона зависит исключительно от тепла охлаждающей жидкости.

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу.



