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Новый китайский бренд на автозаводе в Калуге: старт производства объявлен

0:47
Авто

В Калужской области стартует производство новых автомобилей популярного китайского бренда. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своём телеграм-канале. Подробности о марке авто, которая будет выпускаться на заводе "Автомобильные технологии", губернатор пообещал раскрыть позже.

Новый китайский бренд на автозаводе в Калуге: старт производства объявлен
Фото: commons.wikimedia.org by Rainerhaufe, CC BY-SA 4.0

По его словам, запуск нового производства и привлечение работников стали результатом сложных и продолжительных переговоров с китайскими партнёрами, которые шли на протяжении года.

На данный момент завод "Автомобильные технологии" выпускает только одну модель — кроссовер Citroen C5 Aircross, стоимость которого составляет 3 млн 899 тыс. рублей.

Уточнения

Фа́брика (от лат. fabrica — мастерская; заво́д) — промышленное предприятие, основанное на применении машин, характеризующееся крупномасштабным производством.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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