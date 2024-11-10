Оптимальный пробег для подержанного авто: рекомендации экспертов

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При покупке подержанного автомобиля пробег — важный показатель, но оценивать его стоит комплексно.

Фото: wikipedia by Santeri Viinamäki, CC BY-SA 4.0

В среднем автомобили в России проходят от 10 до 17,5 тысяч километров в год. Если трехлетний автомобиль имеет пробег менее 30-50 тысяч километров, это может вызвать подозрение, отмечает руководитель отдела оценки колесной техники ГК "Альфа-Лизинг" Валерий Антюфьев.

Для массовых моделей критическим считается пробег свыше 150 тысяч километров, а для автомобилей премиум-класса — свыше 200-250 тысяч километров. Однако пробег — не единственный фактор, определяющий состояние машины. Длительное время простоя может негативно сказаться на авто: масло расслаивается, сальники пересыхают, резиновые детали теряют эластичность, а аккумулятор разряжается.

Тип трансмиссии также имеет значение. Например, вариаторы могут начинать сбоить уже после 80 тысяч километров, тогда как классические "автоматы" при правильном уходе служат дольше.

Важно учитывать, как эксплуатировался автомобиль. Машины из такси, каршеринга или корпоративных парков часто имеют больший фактический пробег, чем указывается на одометре. На это могут указывать такие признаки, как изношенный руль, водительское сиденье и накладки на педали. Недобросовестные продавцы иногда скрывают следы износа с помощью чехлов и замены деталей.

Отечественные и зарубежные машины также имеют свои особенности: кузова российских автомобилей более подвержены коррозии, тогда как зарубежные сохраняют устойчивость к ржавчине даже после 10-15 лет эксплуатации, если не участвовали в серьезных ДТП.

Проверяя пробег, обратите внимание на состояние передней части авто: сколы и царапины от камней могут подтвердить или опровергнуть заявленный пробег. Также осмотрите состояние салона, особенно водительского сиденья, педалей и руля.

Наиболее оптимальным для покупки считается автомобиль с пробегом от 30 до 60 тысяч километров. В этом диапазоне авто сохраняет надежность, требует минимальных вложений и остаётся ликвидным для перепродажи. Покупка автомобиля с пробегом более 120 тысяч километров, особенно в массовом сегменте или с вариатором, не рекомендуется, подчеркивает эксперт.

Уточнения

Компьютерная диагностика автомобиля (OBD, англ. On-board diagnostics) — это диагностика различных систем автомобиля, производящаяся блоком управления автомобиля.

