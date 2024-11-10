Лидеры продаж 2024: какие авто чаще всего покупают россияне

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По итогам трёх кварталов текущего года лидерами продаж автомобилей стали марки Lada, Kia и Hyundai, сообщили в "СберАвто" и "СберСтраховании".

Фото: Wikipedia by Milhouse35, CC BY-SA 4.0

Согласно статистике этих компаний, 90% проданных авто в отчётный период составляли подержанные машины. Медианная стоимость автомобилей с пробегом в 2024 году составила 1,1 млн рублей, а новых — 1,4 млн рублей.

Популярными моделями стали Lada Granta (медианная цена нового авто — 1,05 млн рублей, с пробегом — 930 тыс.), Lada Vesta (1,55 млн рублей и 1,1 млн рублей соответственно), Kia Rio (1,1 млн рублей за авто с пробегом), Hyundai Solaris (1 млн рублей для авто с пробегом), Volkswagen Polo (1 млн рублей для авто с пробегом) и Ford Focus (790 тыс. рублей за авто с пробегом).

Эксперты "СберАвто" рекомендуют при покупке подержанных Lada Granta, Lada Vesta и Ford Focus обратить внимание на диагностику роботизированной коробки передач, особенно на износ сцепления. Для Kia Rio и Hyundai Solaris советуют провести эндоскопию двигателя: на пробеге 150-170 тыс. км это может помочь выявить следы задиров, которые приводят к стукам, снижению компрессии и увеличению расхода топлива.

В категории от 1,5 до 3 млн рублей россияне чаще всего выбирают модели Lada Granta, Kia Rio и Hyundai Creta. В ценовой категории свыше 3 млн рублей предпочтение отдают Toyota Camry, Geely Monjaro и BMW X5.

Уточнения

Hyundai Solaris — субкомпактный автомобиль южнокорейской компании Hyundai Motors. Автомобиль представляет собой локализованную версию автомобиля Hyundai Accent, адаптированную для эксплуатации в российских условиях.



