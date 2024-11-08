Новоиспечённый президент США яростно выступает против немецких автопроизводителей, но не отказывается от авто Mercedes

1:15 Your browser does not support the audio element. Авто

47-й новоиспечённый президент США, миллиардер может себе позволить расширять и обновлять личный автопарк постоянно.

Фото: Werk/DPA is licensed under Free More info

Однако замечено СМИ, к примеру, AutoBild, что у Дональда Трампа есть пристрастие к авто немецких и британских производителей.

"Америка прежде всего" — девиз Трампа, даже когда речь идет о торговых отношениях с Германией. Однако политик позитивно настроен по отношению к авто Mercedes, которых у него было и есть несколько:

Mercedes 560 SL 1987 года выпуска — в 1992 году после развода достался первой жене Иване;

кабриолет Mercedes 220 SE — замечен на личной странице третьей жены Мелани в соцсети;

суперкар Mercedes SLR McLaren (проект немецкого автоконцерна Mercedes-Benz и британской команды McLaren);

Mercedes-Maybach S 600 — о его наличии утверждают американские СМИ.

На фото Mercedes 560 SL 1987 года выпуска и Mercedes-Maybach S 600. Кроме этих авто, в автопарке появлялись в разное время авто американских и британских производителей.

Уточнения

Mercedes-Benz — торговая марка и одноимённая компания — производитель легковых автомобилей премиального класса, грузовых автомобилей, автобусов и других транспортных средств, входящая в состав немецкого концерна «Mercedes-Benz Group».



Герма́ния — государство в Центральной Европе со столицей в Берлине.

