Новоиспечённый президент США яростно выступает против немецких автопроизводителей, но не отказывается от авто Mercedes

47-й новоиспечённый президент США, миллиардер может себе позволить расширять и обновлять личный автопарк постоянно.
Однако замечено СМИ, к примеру, AutoBild, что у Дональда Трампа есть пристрастие к авто немецких и британских производителей.
"Америка прежде всего" — девиз Трампа, даже когда речь идет о торговых отношениях с Германией. Однако политик позитивно настроен по отношению к авто Mercedes, которых у него было и есть несколько:
На фото Mercedes 560 SL 1987 года выпуска и Mercedes-Maybach S 600. Кроме этих авто, в автопарке появлялись в разное время авто американских и британских производителей.
Mercedes-Benz — торговая марка и одноимённая компания — производитель легковых автомобилей премиального класса, грузовых автомобилей, автобусов и других транспортных средств, входящая в состав немецкого концерна «Mercedes-Benz Group».
Герма́ния — государство в Центральной Европе со столицей в Берлине.
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