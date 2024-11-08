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На декабрьской выставке Comtrans International представят грузовик БАЗ

1:30
Авто

АО "РОМАНОВ" готовится к запуску производства грузовиков под маркой БАЗ, сообщает Quto.

На декабрьской выставке Comtrans International представят грузовик БАЗ
Фото: БАЗ is licensed under Free More info

Шасси данного бренда представляет собой полностью российскую высоколокализованную разработку.

Все комплектующие для грузовых автомобилей будут производиться компаниями из России и Белоруссии, что значительно упростит процесс их обслуживания.

Ранее оборонный концерн "Алмаз-Антей", в состав которого входит Брянский автомобильный завод, принял решение организовать выпуск гражданских грузовиков. Для этого специалисты инжинирингового центра Обуховского завода разработали полностью оригинальную модель.

Для нового семейства автомобилей была спроектирована мощная рама типа лонжерон, каркасно-панельный модуль кабины, собственные мосты и независимая пружинная подвеска. Ожидается, что новая модель сможет стать аналогом чешской компании Tatra.

Что касается силового агрегата, то он также имеет отечественное происхождение: двигатель — ЯМЗ-653, 9-ступенчатая механическая коробка передач — ЯМЗ-1909, а раздаточная коробка производится на заводе ЗМТ.

Еще совсем недавно о данном проекте не было никаких новостей, и некоторые скептики даже предполагали, что его реализация остановлена. Однако премьера готовых автомобилей на выставке Comtrans International должна опровергнуть эти сомнения.

Уточнения

Шасси́ (фр. châssis — рама, каркас) наземного транспортного средства — основа конструкции, на которой закреплены кузов, мотор, трансмиссия, ходовая.
 

Бренд — комплекс представлений, мнений, ассоциаций, эмоций, ценностных характеристик продукта либо услуги, который отличает товар или услугу одного продавца от товаров или услуг других продавцов.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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