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Система контроля ТС UVeye на базе искусственного интеллекта получила награду журнала Time

1:54
Авто

Система контроля UVeye быстро сканирует внешнюю и нижнюю части кузова транспортных средств и отправляет клиентам отчет о состоянии. В 2024 году данная система получила награду от журнала Time, сообщает AutoNews.

Система контроля ТС UVeye на базе искусственного интеллекта получила награду журнала Time
Фото: UVeye is licensed under Free More info

Израильская компания UVeye разработала инновационную технологию для автоматического осмотра автомобилей. Суть технологии UVeye заключается в использовании комплексов сканеров: часть из них размещается на полу, а другая – в воздухе. Эти устройства проверяют автомобили, сравнивают их с эталонными моделями и выявляют все несоответствия конкретного экземпляра.

Например, компании, занимающиеся каршерингом и прокатом автомобилей, могут автоматически проверять состояние своего автопарка: когда транспортное средство въезжает на парковку, сотрудники на стойке заранее знают, какую сумму необходимо выставить за возможные повреждения.

UVeye применяет искусственный интеллект и высокоскоростные системы камер, которые способны за считанные секунды диагностировать подержанные автомобили на наличие изношенных шин, утечек жидкостей, повреждений днища и других дефектов, что особенно актуально для автосалонов и аукционов. Согласно заявлениям компании, такая проверка значительно более точна по сравнению с традиционными и трудоемкими методами.

На данный момент системы инспекции UVeye уже установлены в Северной Америке, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

С момента своего основания в 2016 году компания привлекла более 200 миллионов долларов США и наладила партнерские отношения с более чем 5000 дилерскими центрами, аукционными площадками и автопарками.

Уточнения

Ска́нер (англ. scanner, от scan «пристально разглядывать, рассматривать») — устройство ввода, которое, анализируя какой-либо объект (обычно изображение, текст), создаёт его цифровое изображение.

Карше́ринг — краткосрочная аренда, прокат автомашины.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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