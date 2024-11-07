Почему пикап Dodge Ram в фильме Интерстеллар искусственно состарили

В фильме "Интерстеллар" (2014 г., США — Великобритания) пикап Dodge Ram, управляемый персонажем Мэттью Макконахи, стал неотъемлемой частью сюжета.

Фото: Скрин видео "Интерстеллар" by Видео "Интерстеллар" is licensed under Free More info

В реальности это был автомобиль четвертого поколения, выпущенный в 2013 году, всего за год до премьеры фильма. Авто с полным приводом, 6,7-литровым дизельным двигателем Cummins, шинами Firestone и шестиступенчатой механической коробкой передач.

Однако для съемок модель была искусственно состарена.

Действие "Интерстеллара" разворачивается в недалеком будущем, примерно через 15-20 лет после нашего времени, когда экологическая катастрофа привела к угасанию жизни на Земле. В таких условиях люди не могли позволить себе новые автомобили, все их усилия были направлены на выживание.

В результате Dodge Ram в фильме покрыт ржавчиной, имеет поцарапанное лобовое стекло и неисправный кондиционер.

Интересно, что с "гримом" автомобиля немного перестарались. Внимательные зрители заметили, что псевдоржавчина распространилась даже на пластиковую окантовку решетки радиатора, а ржавчина ведь поражает только металлические части автомобиля.

В "Интерстелларе" были и другие киноляпы. Например, когда юная Мёрфи переключает передачи, она произносит: "Вторая… третья!", хотя в реальности рычаг трансмиссии стоит на других позициях.

Уточнения

Пика́п (от англ. pick-up — поднимать, отрывать, подвозить) — лёгкий грузовой или грузопассажирский автомобиль с открытой грузовой площадкой с невысокими боковыми (откидными или нет) бортами и задним откидным бортом.





«Интерсте́ллар» (англ. Interstellar — «Межзвёздный») — эпическая научно-фантастическая драма 2014 года, девятый полнометражный фильм режиссёра Кристофера Нолана, который написал сценарий в соавторстве со своим братом Джонатаном.

