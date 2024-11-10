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6 методов легко уменьшить масложор мотора без капремонта

2:36
Авто

Некоторые автомобили начинают потреблять слишком много масла. Незначительный расход, например, пол-литра на каждые полторы тысячи километров, не вызывает тревоги, но если масло уходит литрами, это может сигнализировать о необходимости серьезного ремонта. Тем не менее, портал njcar.ru предлагает несколько эффективных способов снизить расход масла без дорогостоящих вмешательств.

6 методов легко уменьшить масложор мотора без капремонта
Фото: sigaus. es by SIGAUS, CC BY-SA 4.0

Когда двигатель начинает "сжирать" много масла, это повод провести диагностику, чтобы избежать капитального ремонта. Первым делом стоит проверить двигатель на утечки, так как уплотнители со временем теряют герметичность. Например, износ переднего сальника коленвала может вызвать разрыв ремня ГРМ, а утечки через сальники распределительных валов негативно сказываются на ремнях привода.

Как правило, проблему можно решить заменой сальников и прокладок, что значительно дешевле, чем капитальный ремонт.

Иногда утечка масла происходит через слабо затянутую сливную пробку или масляный фильтр. В турбированных двигателях утечка может возникнуть в системе подачи масла к турбокомпрессору. Простое подтягивание пробки или замена изношенных трубок может полностью решить проблему.

Если расход масла остаётся высоким, проверьте систему вентиляции картера, которая предотвращает проникновение масляного тумана во впускной коллектор. Эта система состоит из фильтров и сеток, которые, забиваясь, могут увеличивать давление в картере, что приводит к утечкам масла через прокладки и сальники.

Когда причиной становится закоксовка двигателя, можно попробовать использовать специальные химические средства для очистки. Пока маслосъёмные кольца подвижны, эти средства могут помочь устранить отложения.

Для двигателей с турбонаддувом причиной утечек может быть износ уплотнений турбины. В этом случае масло может попадать в выпускную систему, что угрожает катализатору, или в поршневую группу. Решением станет ремонт или замена турбины — дорогостоящее, но более выгодное, чем капитальный ремонт.

Стоит отметить и фактор качества масла. Механики всё чаще отмечают случаи, когда избыточный расход масла вызван использованием поддельного или некачественного продукта.

Экономия на масле может привести к дорогостоящему ремонту в будущем, поэтому выбирайте продукцию проверенных производителей.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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