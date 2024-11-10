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Обман на каждой упаковке: правда о температуре замерзания незамерзайки

2:15
Авто

С наступлением холодов выбор качественной незамерзающей жидкости становится актуальной задачей для всех автомобилистов. Владелец сети автомагазинов рассказал порталу njcar. ru, на что обратить внимание при покупке.

Основным компонентом незамерзайки является спирт, который предотвращает замерзание. Ранее в производстве использовались три вида спирта: изопропиловый, метиловый и этиловый. Однако сегодня в России разрешены только жидкости на изопропиловом спирте, поскольку метанольные незамерзайки, хоть и обладают лучшими характеристиками, запрещены к продаже из-за токсичности и доступны только на нелегальном рынке.

В состав также входят ПАВ, эффективно очищающие стекла от грязи и влаги.

Цена незамерзайки зависит от температуры замерзания: чем ниже температура, тем выше стоимость. Например, жидкость, рассчитанная на -30°C, будет дороже, чем на -10°C, так как для сохранения её свойств при более низкой температуре требуется больше спирта.

Однако следует учитывать, что маркировка на упаковке не всегда соответствует реальности. Жидкость с отметкой "-30" может замерзнуть уже при -15°C. Поэтому рекомендуется выбирать запас по температуре: если в вашем регионе зимой до -17°C, стоит приобрести жидкость, рассчитанную на -35°C.

Производители часто добавляют ароматизаторы, чтобы скрыть резкий запах изопропилового спирта, однако это не сильно снижает запах в салоне. Дорогие бренды часто комплектуют незамерзайку удобными канистрами с двойной ручкой или бесплатными лейками, что также увеличивает цену.

Покупать канистры объемом 4-5 литров выгоднее, чем мелкие ёмкости: так стоимость на литр ниже.

Цена на одну и ту же незамерзайку заметно варьируется в зависимости от места покупки. В гипермаркете она обойдется дешевле, чем на АЗС или у дилера. Поэтому выгоднее приобретать незамерзайку заранее и в проверенных местах.

Уточнения

Стеклоомыва́ющая жидкость разг. стеклоомыва́тель, незамерза́йка, омыва́йка, стекломо́й — жидкость, предназначенная для удаления грязи с лобового (реже — ещё и с заднего) стекла автомобиля. 

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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