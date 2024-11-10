ГАИ назвала способ избежать лишения прав при обгоне тихохода по встречке

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На двухполосных загородных дорогах многие водители, увидев впереди медленно едущий грузовик или трактор, решают пойти на обгон через сплошную линию, считая это допустимым из-за принадлежности таких машин к тихоходному транспорту. Однако инспектор ГИБДД в интервью порталу njcar. ru разъяснил, когда такие маневры могут привести к лишению прав, а когда — нет.

Фото: Wikipedia by Axion23, CC BY-SA 3.0

Знак 3.20 "Обгон запрещен" ясно указывает на запрет маневра на определенных участках дороги. Но существуют исключения: даже если установлен знак, обгон гужевой повозки, велосипеда, мопеда или мотоцикла без коляски разрешен.

Часто на участках с запретом обгона также нанесены сплошные линии разметки. Но если знак 3.20 отсутствует, а сплошная линия разметки присутствует, обгон медленного транспорта все равно запрещен. В таких ситуациях нужно дождаться прерывистой линии, чтобы обгон был законным.

Ключевым фактором остается точное определение типа транспорта впереди. Согласно правилам, к тихоходным относятся машины с максимальной паспортной скоростью не более 30 км/ч. Тракторы подпадают под это определение, но старые автомобили, медленно идущие по дороге, — нет.

Опознать тихоходный транспорт можно по красному треугольнику с желтой окантовкой. Такие машины можно обгонять даже при наличии знака 3.20. Однако, если перед вами грузовик или трактор без этого знака, обгон может обернуться штрафом в 5000 рублей или лишением прав на срок до шести месяцев.

Если после обгона вас останавливают инспекторы, настаивайте на том, чтобы в протоколе была указана марка и модель транспорта. Это может стать важным аргументом: если паспортная скорость машины не превышает 30 км/ч, шанс сохранить права возрастает.