ГАИ назвала способ избежать лишения прав при обгоне тихохода по встречке

На двухполосных загородных дорогах многие водители, увидев впереди медленно едущий грузовик или трактор, решают пойти на обгон через сплошную линию, считая это допустимым из-за принадлежности таких машин к тихоходному транспорту. Однако инспектор ГИБДД в интервью порталу njcar. ru разъяснил, когда такие маневры могут привести к лишению прав, а когда — нет.
Знак 3.20 "Обгон запрещен" ясно указывает на запрет маневра на определенных участках дороги. Но существуют исключения: даже если установлен знак, обгон гужевой повозки, велосипеда, мопеда или мотоцикла без коляски разрешен.
Часто на участках с запретом обгона также нанесены сплошные линии разметки. Но если знак 3.20 отсутствует, а сплошная линия разметки присутствует, обгон медленного транспорта все равно запрещен. В таких ситуациях нужно дождаться прерывистой линии, чтобы обгон был законным.
Ключевым фактором остается точное определение типа транспорта впереди. Согласно правилам, к тихоходным относятся машины с максимальной паспортной скоростью не более 30 км/ч. Тракторы подпадают под это определение, но старые автомобили, медленно идущие по дороге, — нет.
Опознать тихоходный транспорт можно по красному треугольнику с желтой окантовкой. Такие машины можно обгонять даже при наличии знака 3.20. Однако, если перед вами грузовик или трактор без этого знака, обгон может обернуться штрафом в 5000 рублей или лишением прав на срок до шести месяцев.
Если после обгона вас останавливают инспекторы, настаивайте на том, чтобы в протоколе была указана марка и модель транспорта. Это может стать важным аргументом: если паспортная скорость машины не превышает 30 км/ч, шанс сохранить права возрастает.
Ваш кот настойчиво мяукает у двери, но не заходит: возможно, он проверяет ваше внимание или готовится к спринту.