Как привычка экономить на топливе может обернуться поломкой двигателя

1:17 Your browser does not support the audio element. Авто

Для многих водителей экономия топлива — привлекательная цель, и медленная езда на низких оборотах кажется простым способом её достижения. Однако, как отмечают эксперты ГК "АвтоСпецЦентр", такой щадящий стиль вождения может принести больше проблем, чем пользы.

Фото: Wikipedia by Bezik, CC BY-SA 4.0

При движении на низких оборотах двигатель сталкивается с недостатком смазки, поскольку масляный насос не работает на полной мощности. Это замедляет циркуляцию масла, и трущиеся детали начинают изнашиваться быстрее, что со временем может привести к появлению задиров на цилиндрах и поломке двигателя.

Также низкие обороты негативно влияют на аккумулятор. Генератор заряжает его за счёт энергии, вырабатываемой двигателем, но при недостаточной мощности генератор не успевает восполнять заряд, который потребляется бортовой электроникой, что постепенно разряжает аккумулятор.

Для автомобилей с турбонаддувом медленный стиль езды особенно опасен. Низкие обороты не создают нужного потока выхлопных газов, и турбина не работает должным образом. Это приводит к нагару на лопастях турбины, перегреву и может вызвать выход системы управления турбонаддувом из строя.