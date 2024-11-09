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ГАИ назвала тип полиса ОСАГО, за который водителя могут оштрафовать на 80 тысяч рублей

1:16
Авто

В России некоторые автовладельцы считают полис ОСАГО ненужной тратой денег, а кто-то стремится приобрести его по минимальной цене, создавая риски для себя и окружающих.

ГАИ назвала тип полиса ОСАГО, за который водителя могут оштрафовать на 80 тысяч рублей
Фото: freepik.com by jcomp, PDM

Как рассказал инспектор ГИБДД в интервью для портала njcar.ru, при покупке полиса ОСАГО онлайн можно нарваться на подделку, что может привести к серьезным последствиям — от штрафа до ареста на срок до шести месяцев.

Согласно Правилам дорожного движения, каждый водитель обязан иметь при себе действующий полис ОСАГО и предъявить его инспектору по требованию. Если инспектор усомнится в подлинности документа, он имеет право временно приостановить действие водительских прав до завершения проверки.

В случае обнаружения подделки водителю грозит ответственность по статье 327 УК РФ, которая предполагает штраф до 80 тысяч рублей, исправительные работы на срок до 480 часов или арест до шести месяцев.

ГИБДД настоятельно рекомендует приобретать полис ОСАГО только у проверенных страховых компаний или на их официальных сайтах, чтобы избежать риска мошенничества и не столкнуться с поддельными документами.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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